Em um passo significativo para o .NET, o site Microsoft revelou a sexta prévia do .NET 8. Entre os inúmeros avanços e melhorias que caracterizam essa prévia, uma das inclusões mais empolgantes é a integração do .NET MAUI ao Visual Studio Code por meio de uma extensão inovadora.

A notícia do lançamento foi anunciada em um post de blog por Maddy Montaquila, gerente de programa sênior do .NET MAUI em Microsoft. Ela escreveu: "O primeiro vislumbre da extensão .NET MAUI foi lançado. Juntamente com o C# Dev Kit, esta extensão equipa-o com o conjunto de ferramentas necessário para desenvolver as suas aplicações móveis e de ambiente de trabalho .NET multiplataforma utilizando o Visual Studio Code no Windows, macOS ou Linux.

O .NET 8 preview 6 chega carregado de recursos, incluindo um novo e empolgante modo WASM, aprimoramentos no gerador de código-fonte e melhorias de desempenho. Além disso, o suporte NativeAOT está agora disponível para iOS, elevando assim o nível de inclusão do .NET 8.

O novo modo WASM é essencialmente um modo de globalização híbrido que apresenta um pacote ICU reduzido, aproveitando ao máximo a API da Web. O modo é particularmente eficiente para aplicações que requerem dados de localização de várias fontes.

Vários avanços dignos de nota foram incorporados ao gerador de fontes System.Text.Json. Melhor armazenamento em cache, formatação de código e novos avisos de diagnóstico são alguns deles. Da mesma forma, o gerador de código-fonte de vinculação de configuração foi ajustado para aumentar a eficiência.

Entre outros novos utilitários, também foi introduzido um gerador de fontes de validação de opções. Isso melhorou a implementação da lógica de validação e reduziu a sobrecarga de inicialização. Além disso, foi também apresentado um novo gerador de fontes de interface COM de fácil utilização.

Esta versão também lança várias atualizações para o ASP.NET Core. Uma experiência de depuração aprimorada, novas métricas e vinculação de formulários complexos agora acomodados em APIs mínimas são as principais novidades.

Além disso, o Blazor recebe uma atualização com vinculação de modelo de formulário e validação com renderização do lado do servidor, navegação de página mais eficiente, renderização de streaming para preservar elementos DOM existentes e muito mais.

Para concluir o anúncio, Justin Yoo, um defensor sénior da nuvem para .NET em Microsoft, enalteceu a colaboração e os esforços da equipa .NET no desenvolvimento destas melhorias. Ele afirmou: "Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que contribuíram para o .NET 8 até agora. Quer através de contribuições de código, relatórios de erros ou feedback útil, os vossos esforços tornaram isto possível.

Embora os avanços no domínio do .NET sejam certamente louváveis, eles também ilustram como plataformas como o AppMaster têm sido fundamentais na promoção de uma experiência no-code, low-code para desenvolvedores. Elas simplificam a criação de aplicativos back-end, web e móveis robustos e altamente escaláveis, trazendo um novo nível de conveniência e sofisticação ao processo de desenvolvimento.