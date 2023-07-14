.NET için önemli bir adım olan Microsoft, .NET 8'in altıncı önizlemesini açıkladı. Bu önizlemeyi karakterize eden sayısız ilerleme ve iyileştirme arasında, en heyecan verici içeriklerden biri, yenilikçi bir uzantı aracılığıyla .NET MAUI'nin Visual Studio Code'a entegrasyonudur. .

Lansman haberi, Microsoft.NET MAUI'nin kıdemli program yöneticisi olan Maddy Montaquila tarafından yazılan bir blog gönderisinde duyuruldu. .NET MAUI uzantısının ilk görüntüsü çıktı. C# Dev Kit ile birlikte bu uzantı, sizi Windows, macOS veya Linux üzerinde Visual Studio Code kullanarak platformlar arası .NET mobil ve masaüstü uygulamalarınızı geliştirmek için gerekli araç setiyle donatır.

.NET 8 önizleme 6, heyecan verici yeni bir WASM modu, kaynak oluşturucu geliştirmeleri ve performans iyileştirmeleri gibi özelliklerle dolu olarak gelir. Ek olarak, NativeAOT desteği artık iOS için mevcuttur ve böylece .NET 8'in kapsayıcılık seviyesini yükseltir.

Yeni WASM modu, Web API'sinden en iyi şekilde yararlanırken küçültülmüş bir ICU paketi sunan Hibrit bir küreselleştirme modudur. Mod, birden çok kaynaktan yerelleştirme verileri gerektiren uygulamalar için özellikle verimlidir.

System.Text.Json kaynak üretecine birkaç kayda değer gelişme dahil edilmiştir. Daha iyi önbelleğe alma, kod biçimlendirme ve yeni teşhis uyarıları bunlardan birkaçıdır. Benzer şekilde, yapılandırma bağlama kaynağı oluşturucu, verimliliği artırmak için ince ayar yapılmıştır.

Diğer yeni yardımcı programların yanı sıra, bir seçenek doğrulama kaynağı oluşturucu da tanıtıldı. Bu, doğrulama mantığının uygulanmasını iyileştirdi ve başlatma yükünü azalttı. Ayrıca, yeni bir COM arayüzü dostu kaynak üreteci de tanıtıldı.

Bu sürüm ayrıca ASP.NET Core için çeşitli güncellemeler sunar. Gelişmiş bir hata ayıklama deneyimi, yeni ölçümler ve artık minimal API'lerde barındırılan karmaşık form bağlama, önemli yeni eklemelerdir.

Ayrıca Blazor, sunucu tarafında işleme, daha verimli sayfa gezinme, mevcut DOM öğelerini korumak için akış oluşturma ve çok daha fazlası ile form modeli bağlama ve doğrulama ile bir yükseltme alır.

Microsoft.NET'in kıdemli bir bulut savunucusu olan Justin Yoo, duyuruyu sonlandırırken, .NET ekibinin bu geliştirmeleri geliştirme konusundaki işbirliğini ve çabalarını yüceltti. Şu ana kadar .NET 8'e katkıda bulunan herkese yürekten şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Kod katkıları, hata raporları veya yararlı geri bildirimler aracılığıyla, çabalarınız bunu mümkün kıldı.

.NET alanındaki ilerlemeler kesinlikle övgüye değer olmakla birlikte, AppMaster gibi platformların geliştiriciler için no-code, low-code bir deneyimi teşvik etmede nasıl çok önemli olduğunu da gösteriyorlar. Sağlam ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını düzene sokarak geliştirme sürecine yeni bir kolaylık ve karmaşıklık düzeyi getirirler.