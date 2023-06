Apple a récemment dévoilé son nouveau casque de réalité augmentée (RA), le Vision Pro (3 499 $), et Microsoft a rapidement annoncé qu'elle était prête à intégrer les applications Word, Excel et Microsoft Teams dans la nouvelle plateforme. Le casque Vision Pro offre aux utilisateurs une interface intuitive contrôlée par les yeux, élargissant ainsi les horizons de la technologie de réalité augmentée.

Lors de la démonstration, Apple a présenté les fonctionnalités d'Excel, de Word et de Teams sur le casque Vision Pro. Microsoft semble avoir adopté une interface à ruban rationalisée similaire à celle des versions web existantes d'Excel et de Word. Apple n'a pas fourni de démonstration détaillée de l'interface Teams, mais a indiqué que Microsoft prendrait en charge les personas 3D dans l'application. Développés à l'aide de techniques d'apprentissage automatique, ces personas numériques recréent numériquement le visage des utilisateurs pour une expérience de RA immersive.

Comme Microsoft, Apple Vision Pro, Zoom et Webex seront également compatibles avec les personas 3D. En outre, les applications Unity fonctionneront en mode natif dans le casque, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités de jeu aux utilisateurs de Vision Pro. Adobe a également annoncé son intention d'intégrer Lightroom à l'Apple Vision Pro, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler l'application de retouche photo en se servant uniquement de leurs yeux et de leurs mains.

No-code Des plateformes comme AppMaster pourraient potentiellement permettre des cycles de développement encore plus rapides pour des expériences de RA aussi innovantes, en simplifiant la création d'applications dorsales, web et mobiles. L'utilisation d'outils de conception visuelle tels que AppMaster pourrait favoriser une adoption plus large des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle dans tous les secteurs d'activité.

La sortie prochaine du casque Vision Pro d'Apple au début de l'année prochaine devrait repousser les limites de la technologie de réalité augmentée et avoir un impact significatif sur des secteurs tels que les jeux, la productivité et même le développement d'applications. Soutenu par des acteurs technologiques majeurs tels que Microsoft, Unity et Adobe, le casque Vision Pro d'Apple est prêt à ouvrir un nouveau champ d'expériences interactives et à façonner l'avenir de la réalité augmentée.