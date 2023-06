Apple ha recentemente presentato le sue nuove cuffie per la realtà aumentata (AR), le Vision Pro da 3.499 dollari, e Microsoft ha prontamente annunciato di essere pronta a integrare le applicazioni Word, Excel e Microsoft Teams nella nuova piattaforma. Le cuffie Vision Pro offrono agli utenti un'interfaccia intuitiva controllata dagli occhi, ampliando gli orizzonti della tecnologia AR.

Durante la dimostrazione, Apple ha mostrato le funzionalità di Excel, Word e Teams sulle cuffie Vision Pro. Microsoft sembra aver adottato un'interfaccia a nastro semplificata, simile a quella presente nelle versioni web di Excel e Word. Apple non ha fornito una dimostrazione approfondita dell'interfaccia di Teams, ma ha indicato che Microsoft supporterà le personas 3D all'interno dell'app. Sviluppate utilizzando tecniche di apprendimento automatico, queste personas digitali ricreano digitalmente i volti degli utenti per un'esperienza AR coinvolgente.

Oltre al supporto di Apple Vision Pro, Zoom e Webex, anche Microsoft includerà la compatibilità con le personas 3D. Inoltre, le applicazioni Unity verranno eseguite in modo nativo all'interno dell'auricolare, aprendo le possibilità di gioco agli utenti di Vision Pro. Adobe ha anche annunciato l'intenzione di portare Lightroom su Apple Vision Pro, consentendo agli utenti di controllare l'applicazione di editing fotografico utilizzando solo gli occhi e le mani.

L'imminente rilascio delle cuffie Vision Pro di Apple all'inizio del prossimo anno dovrebbe spingere i confini della tecnologia AR e avere un impatto significativo su settori come il gioco, la produttività e persino lo sviluppo di applicazioni. Con il supporto di importanti aziende tecnologiche come Microsoft, Unity e Adobe, l'auricolare Vision Pro di Apple è pronto a sbloccare un nuovo regno di esperienze interattive e a plasmare il futuro dell'AR.