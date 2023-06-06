苹果公司最近发布了其新的增强现实（AR）耳机--价值3499美元的Vision Pro，而微软也迅速宣布准备将Word、Excel和微软团队应用程序整合到新平台中。Vision Pro耳机为用户提供了一个直观的眼控界面，扩大了AR技术的视野。

在演示过程中，苹果展示了Excel、Word和Teams在Vision Pro耳机上的功能。微软似乎采用了类似的精简带状界面，与他们现有的网络版Excel和Word中的界面类似。苹果没有提供Teams界面的深入演示，但表示微软将在该应用中支持3D角色。这些数字角色使用机器学习技术开发，以数字方式重塑用户的面孔，带来身临其境的AR体验。

与微软一起支持Apple Vision Pro、Zoom和Webex也将包括与3D人物的兼容性。此外，Unity应用程序将在耳机内运行，为Vision Pro用户打开游戏的可能性。Adobe还宣布了将Lightroom引入苹果Vision Pro的计划，允许用户只用眼睛和手来控制照片编辑应用程序。

No-code 像AppMaster这样的平台，通过简化后台、网络和移动应用的创建，有可能使这种创新的AR体验的开发周期更快。利用像 这样的视觉设计工具可以鼓励各行业更广泛地采用AR和VR技术。AppMaster

明年初即将发布的苹果Vision Pro头盔预计将推动AR技术的发展，并对游戏、生产力、甚至应用开发等行业产生重大影响。在微软、Unity和Adobe等主要技术公司的支持下，苹果公司的Vision Pro头显有望开启互动体验的新领域，塑造AR的未来。