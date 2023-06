Apple niedawno zaprezentowało swój nowy zestaw słuchawkowy do rzeczywistości rozszerzonej (AR), Vision Pro o wartości 3499 USD, a Microsoft niezwłocznie ogłosił gotowość do zintegrowania aplikacji Word, Excel i Microsoft Teams z nową platformą. Zestaw słuchawkowy Vision Pro zapewnia użytkownikom intuicyjny interfejs sterowany wzrokiem, poszerzając horyzonty technologii AR.

Podczas demonstracji Apple zaprezentowało funkcjonalność aplikacji Excel, Word i Teams na zestawie słuchawkowym Vision Pro. Wygląda na to, że Microsoft przyjął podobny usprawniony interfejs wstążkowy, podobny do tego, który znajduje się w istniejących wersjach internetowych programów Excel i Word. Apple nie zapewniło dogłębnej demonstracji interfejsu Teams, ale wskazało, że Microsoft będzie obsługiwał personę 3D w aplikacji. Opracowane przy użyciu technik uczenia maszynowego, te cyfrowe osoby cyfrowo odtwarzają twarze użytkowników, zapewniając wciągające wrażenia AR.

Dołączenie Microsoftu do obsługi Apple Vision Pro, Zoom i Webex będzie również obejmować kompatybilność z personami 3D. Co więcej, aplikacje Unity będą działać natywnie w zestawie słuchawkowym, otwierając możliwości gier dla użytkowników Vision Pro. Adobe ogłosiło również plany przeniesienia Lightrooma na Apple Vision Pro, umożliwiając użytkownikom sterowanie aplikacją do edycji zdjęć wyłącznie za pomocą oczu i dłoni.

No-code Platformy takie jak AppMaster mogą potencjalnie umożliwić jeszcze szybsze cykle rozwoju takich innowacyjnych doświadczeń AR, upraszczając tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Wykorzystanie narzędzi do projektowania wizualnego, takich jak AppMaster, może zachęcić do szerszego zastosowania technologii AR i VR w różnych branżach.

Oczekuje się, że nadchodząca premiera zestawu słuchawkowego Apple Vision Pro na początku przyszłego roku przesunie granice technologii AR i znacząco wpłynie na branże takie jak gry, produktywność, a nawet tworzenie aplikacji. Dzięki wsparciu głównych graczy technologicznych, takich jak Microsoft, Unity i Adobe, zestaw słuchawkowy Vision Pro firmy Apple ma szansę odblokować nową sferę interaktywnych doświadczeń i kształtować przyszłość AR.