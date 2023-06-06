كشفت شركة آبل مؤخرًا عن سماعة الواقع المعزز (AR) الجديدة ، وهي Vision Pro البالغة قيمتها 3،499 دولارًا ، وأعلنت Microsoft على الفور عن استعدادها لدمج تطبيقات Word و Excel و Microsoft Teams في النظام الأساسي الجديد. توفر سماعة الرأس Vision Pro للمستخدمين واجهة سهلة التحكم بالعين ، مما يوسع آفاق تقنية AR.

خلال العرض التوضيحي ، عرضت Apple وظائف Excel و Word و Teams على سماعة الرأس Vision Pro. يبدو أن Microsoft قد تبنت واجهة شرائط مبسطة مماثلة لتلك الموجودة في إصدارات الويب الحالية من Excel و Word. لم تقدم Apple عرضًا توضيحيًا متعمقًا لواجهة Teams ولكنها أشارت إلى أن Microsoft ستدعم الشخصيات ثلاثية الأبعاد داخل التطبيق. تم تطوير هذه الشخصيات الرقمية باستخدام تقنيات التعلم الآلي ، وهي تعيد إنشاء وجوه المستخدمين رقميًا للحصول على تجربة AR غامرة.

سيشمل الانضمام إلى Microsoft في دعم Apple Vision Pro و Zoom و Webex أيضًا التوافق مع الشخصيات ثلاثية الأبعاد. علاوة على ذلك ، سيتم تشغيل تطبيقات Unity داخل سماعة الرأس ، مما يفتح إمكانيات اللعب لمستخدمي Vision Pro. أعلنت Adobe أيضًا عن خطط لجلب Lightroom إلى Apple Vision Pro ، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في تطبيق تحرير الصور باستخدام عيونهم وأيديهم فقط.

يمكن للمنصات No-code مثل AppMaster تمكين دورات تطوير أسرع لمثل هذه التجارب المبتكرة للواقع المعزز ، من خلال تبسيط إنشاء الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. الاستفادة من أدوات التصميم المرئي مثل AppMaster يمكن أن يشجع على تبني تقنيات AR و VR على نطاق واسع عبر الصناعات.

من المتوقع أن يؤدي الإصدار المرتقب من سماعة الرأس Apple Vision Pro في أوائل العام المقبل إلى دفع حدود تكنولوجيا الواقع المعزز والتأثير بشكل كبير على صناعات مثل الألعاب والإنتاجية وحتى تطوير التطبيقات. بدعم من مشغلي التكنولوجيا الرئيسيين مثل Microsoft و Unity و Adobe ، تستعد سماعة Vision Pro من Apple لفتح عالم جديد من التجارب التفاعلية وتشكيل مستقبل الواقع المعزز.