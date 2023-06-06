Недавно компания Apple представила новую гарнитуру дополненной реальности (AR) Vision Pro стоимостью 3 499 долларов, а компания Microsoft незамедлительно объявила о готовности интегрировать приложения Word, Excel и Microsoft Teams в новую платформу. Гарнитура Vision Pro предоставляет пользователям интуитивно понятный интерфейс, управляемый глазами, расширяя горизонты технологии AR.

Во время демонстрации Apple показала функциональность Excel, Word и Teams на гарнитуре Vision Pro. Похоже, что Microsoft приняла аналогичный упрощенный ленточный интерфейс, похожий на тот, который используется в существующих веб-версиях Excel и Word. Apple не предоставила подробную демонстрацию интерфейса Teams, но сообщила, что Microsoft будет поддерживать 3D-персоны в приложении. Разработанные с использованием методов машинного обучения, эти цифровые персоны в цифровом виде воссоздают лица пользователей для создания захватывающего AR-опыта.

Вместе с Microsoft о поддержке Apple Vision Pro, Zoom и Webex также будут поддерживать совместимость с 3D-персонажами. Кроме того, приложения Unity будут работать в гарнитуре в естественном режиме, открывая пользователям Vision Pro игровые возможности. Adobe также объявила о планах по внедрению Lightroom в Apple Vision Pro, что позволит пользователям управлять приложением для редактирования фотографий, используя только глаза и руки.

No-code Платформы, подобные AppMaster, потенциально могут еще больше ускорить цикл разработки таких инновационных AR-приложений, упростив создание бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений. Использование таких инструментов визуального дизайна, как AppMaster, может способствовать более широкому внедрению технологий AR и VR в различных отраслях.

Ожидается, что предстоящий выпуск гарнитуры Apple Vision Pro в начале следующего года расширит границы технологии AR и окажет значительное влияние на такие отрасли, как игры, производительность и даже разработка приложений. Благодаря поддержке таких крупных технологических игроков, как Microsoft, Unity и Adobe, гарнитура Vision Pro от Apple способна открыть новую сферу интерактивных возможностей и определить будущее AR.