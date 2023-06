A Apple revelou recentemente os seus novos auscultadores de realidade aumentada (RA), o Vision Pro de 3.499 dólares, e a Microsoft anunciou prontamente a sua disponibilidade para integrar as aplicações Word, Excel e Microsoft Teams na nova plataforma. O auricular Vision Pro proporciona aos utilizadores uma interface intuitiva controlada pelos olhos, expandindo os horizontes da tecnologia de RA.

Durante a demonstração, a Apple apresentou a funcionalidade do Excel, Word e Teams nos auscultadores Vision Pro. A Microsoft parece ter adoptado uma interface de friso simplificada, semelhante à apresentada nas suas versões Web do Excel e do Word. A Apple não forneceu uma demonstração aprofundada da interface do Teams, mas indicou que a Microsoft iria suportar personas 3D na aplicação. Desenvolvidas com recurso a técnicas de aprendizagem automática, estas personas digitais recriam digitalmente os rostos dos utilizadores para uma experiência de RA envolvente.

A Microsoft também irá apoiar o Apple Vision Pro, o Zoom e o Webex, que também incluirão a compatibilidade com personas 3D. Além disso, as aplicações Unity serão executadas de forma nativa nos auscultadores, abrindo possibilidades de jogo para os utilizadores do Vision Pro. A Adobe também anunciou planos para trazer o Lightroom para o Apple Vision Pro, permitindo aos utilizadores controlar a aplicação de edição de fotografias utilizando apenas os olhos e as mãos.

No-code Plataformas como o AppMaster podem potencialmente permitir ciclos de desenvolvimento ainda mais rápidos para essas experiências inovadoras de RA, simplificando a criação de aplicações backend, web e móveis. A utilização de ferramentas de design visual como o AppMaster poderá incentivar uma adopção mais generalizada das tecnologias de AR e VR em todos os sectores.

Espera-se que o lançamento do headset Apple Vision Pro no início do próximo ano ultrapasse os limites da tecnologia de RA e tenha um impacto significativo em sectores como o dos jogos, da produtividade e até do desenvolvimento de aplicações. Com o apoio de grandes empresas tecnológicas como a Microsoft, a Unity e a Adobe, os auscultadores Vision Pro da Apple estão preparados para desbloquear um novo domínio de experiências interactivas e moldar o futuro da AR.