Apple kısa bir süre önce yeni artırılmış gerçeklik (AR) kulaklığı olan 3.499 $'lık Vision Pro'yu tanıttı ve Microsoft, Word, Excel ve Microsoft Teams uygulamalarını yeni platforma entegre etmeye hazır olduğunu hemen duyurdu. Vision Pro kulaklık, kullanıcılara gözle kontrol edilen sezgisel bir arayüz sunarak AR teknolojisinin ufkunu genişletiyor.

Gösteri sırasında Apple, Vision Pro başlığında Excel, Word ve Teams'in işlevlerini sergiledi. Microsoft, mevcut Excel ve Word web sürümlerinde bulunana benzer, benzer bir aerodinamik şerit arabirimini benimsemiş görünüyor. Apple, Teams arayüzünün derinlemesine bir tanıtımını sağlamadı, ancak Microsoft'un uygulama içinde 3B karakterleri destekleyeceğini belirtti. Makine öğrenimi teknikleri kullanılarak geliştirilen bu dijital kişiler, sürükleyici bir AR deneyimi için kullanıcıların yüzlerini dijital olarak yeniden oluşturur.

Apple Vision Pro, Zoom ve Webex'i desteklemek için Microsoft'a katılmak, 3D kişilerle uyumluluğu da içerecektir. Ayrıca Unity uygulamaları, kulaklık içinde yerel olarak çalışacak ve Vision Pro kullanıcıları için oyun olanaklarının kapılarını aralayacak. Adobe, Lightroom'u Apple Vision Pro'ya getirme planlarını da duyurdu ve kullanıcıların fotoğraf düzenleme uygulamasını yalnızca gözlerini ve ellerini kullanarak kontrol etmelerine olanak tanıyor.

AppMaster gibi No-code platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını basitleştirerek bu tür yenilikçi AR deneyimleri için potansiyel olarak daha da hızlı geliştirme döngüleri sağlayabilir. AppMaster gibi görsel tasarım araçlarından yararlanmak, AR ve VR teknolojilerinin endüstriler arasında daha yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik edebilir.

Apple Vision Pro kulaklığın önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesinin AR teknolojisinin sınırlarını zorlaması ve oyun, üretkenlik ve hatta uygulama geliştirme gibi sektörleri önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Microsoft, Unity ve Adobe gibi büyük teknoloji oyuncularının desteğiyle Apple'ın Vision Pro kulaklığı, yeni bir etkileşimli deneyimler dünyasının kilidini açmaya ve AR'nin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.