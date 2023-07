À peine cinq jours après sa sortie officielle et avec un nombre stupéfiant de 100 millions d'utilisateurs déjà accrochés, l'application innovante d'Instagram - Threads - fait les gros titres avec sa mise à jour inaugurale. Conçue pour la plateforme iOS, cette dernière mise à jour introduit une fusion de changements mineurs, de corrections de bugs, de fonctionnalités améliorées et, notamment, une compatibilité avec la bêta publique iOS 17 récemment lancée.

Cameron Roth, ingénieur logiciel chez Instagram, a été le premier à annoncer la mise à jour de l'application sur Threads. Il a souligné plusieurs améliorations et changements clés incorporés dans la nouvelle version. L'une des principales mises à jour qui mérite d'être mentionnée est l'extension des fonctionnalités de l'application sur iOS 17 sans risque de plantage - une mise à jour essentielle.

Bien que la mise à jour n'introduise pas de percées majeures telles qu'un flux chronologique, un bouton d'édition, la prise en charge de plusieurs comptes ou la possibilité de rechercher des posts, comme le prétendait le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, elle apporte néanmoins une série d'améliorations mineures mais significatives.

La mise à jour améliore l'expérience de l'utilisateur en introduisant des fonctionnalités telles que la double pression sur l'onglet de recherche pour lancer une recherche, l'agrandissement des photos sur les profils et la prise en charge d'images très hautes pour une visibilité totale. Les utilisateurs remarqueront également la "pilule facepile" remaniée - une liste d'utilisateurs affichée en haut de l'écran qui signale les nouveaux messages à lire. La mise à jour corrige également de nombreux bugs tels que l'amélioration de la gestion des défilements sur les profils et la correction des images aléatoires sur la ligne de fil de l'application (alternative à la ligne de temps pour les fils). Les bogues rencontrés lors de l'utilisation de l'application seront bientôt de l'histoire ancienne, a expliqué M. Roth.

Un aspect impressionnant de la mise à jour est la diminution de la taille binaire de l'application. En réponse aux questions des utilisateurs sur d'autres fonctionnalités potentielles, M. Roth a assuré que le texte alt - une fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs malvoyants et aveugles qui offre des descriptions d'images - sera bientôt mis en place. Il a également confirmé qu'un indicateur permettant d'identifier les personnes que vous suivez sera lancé la semaine suivante.

M. Roth a également réaffirmé le projet de Threads de développer un flux de followers, comme l'avait indiqué M. Mosseri. Il a également évoqué les améliorations constantes apportées à l'algorithme principal de l'application et à d'autres aspects de l'accessibilité.

En réponse à l'inquiétude d'un utilisateur concernant l'inexistence d'une version de bureau, M. Roth a précisé que l'introduction de Threads sur un navigateur Web n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Selon lui, "cela n'existait pas et il fallait le construire". Il semblerait que cette modification particulière doive attendre encore un peu.

