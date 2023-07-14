بالكاد بعد خمسة أيام من إصداره الرسمي ومع وجود 100 مليون مستخدم مدمن مخدرات بالفعل ، يتصدر تطبيق Instagram المبتكر - المواضيع - عناوين الصحف مع التحديث الافتتاحي له. يقدم هذا التعديل الأخير ، المصمم لمنصة iOS ، مزيجًا من التغييرات الطفيفة وإصلاحات الأخطاء والميزات المحسّنة ، ولا سيما التوافق مع الإصدار التجريبي العام الذي تم إطلاقه حديثًا من iOS 17.

كان مهندس برمجيات Instagram كاميرون روث أول من نشر تحديث التطبيق على المواضيع. وأوضح العديد من التحسينات والتغييرات الرئيسية التي تم إدخالها في البناء الجديد. أحد التحديثات الرئيسية الجديرة بالذكر هو الوظيفة الموسعة للتطبيق على نظام التشغيل iOS 17 دون التعرض لخطر الأعطال - وهي ترقية أساسية.

على الرغم من أن التحديث لا يقدم اختراقات كبيرة مثل موجز زمني ، أو زر تحرير ، أو دعم حسابات متعددة ، أو إمكانية البحث عن النشر كما يزعم رئيس Instagram ، آدم موسيري ، إلا أنه يقدم مجموعة من التحسينات الطفيفة ولكن المهمة.

يعمل التحديث على تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم ميزات مثل النقر المزدوج على علامة تبويب البحث لبدء البحث وتوسيع الصور على الملفات الشخصية ودعم الصور الطويلة جدًا للرؤية الكاملة. سيلاحظ المستخدمون أيضًا "حبة الوجه" التي تم تجديدها - عرض قائمة بالمستخدمين في الجزء العلوي من الشاشة يشير إلى مشاركات جديدة للقراءة. يعمل التحديث أيضًا على تصحيح العديد من الأخطاء مثل معالجة التمرير المحسّن في الملفات الشخصية وإصلاح الصور العشوائية على خط سلسلة التطبيق (الخيوط البديلة للخط الزمني). أوضح روث أن الأخطاء التي تمت مواجهتها أثناء استخدام التطبيق ستصبح قريبًا من التاريخ.

أحد الجوانب المثيرة للإعجاب للترقية هو تقليل الحجم الثنائي للتطبيق. رداً على استفسارات المستخدمين حول الميزات المحتملة الأخرى ، أكد روث أن النص البديل - وهي ميزة مهمة للمستخدمين ضعاف البصر والمكفوفين تقدم وصفًا للصور - سيتم طرحها قريبًا. كما أكد أنه من المقرر إطلاق ميزة مؤشر لتحديد المتابعين الذين تتابعهم في الأسبوع التالي.

ذهب روث إلى أبعد من ذلك لإعادة التأكيد على خطة المواضيع لتطوير الخلاصة التالية كما أشار موسيري سابقًا. كما ناقش التحسينات المستمرة التي يتم إجراؤها في الخوارزمية الرئيسية للتطبيق وجوانب أخرى تتعلق بإمكانية الوصول.

ردًا على قلق المستخدم بشأن عدم وجود إصدار سطح المكتب ، أوضح روث أن إدخال الخيوط على متصفح الويب لم يكن مباشرًا كما يبدو. في كلماته ، "لم يكن موجودًا ويحتاج إلى البناء". يبدو أن قرصًا معينًا سيتعين عليه الانتظار لفترة أطول.

ملاحظة مثيرة للاهتمام في مجال الكود المنخفض / لا يوجد رمز هي رؤية وسرعة عمالقة التكنولوجيا مثل Instagram. إن نهجهم في تلبية احتياجات العملاء بسرعة واستراتيجيات التحسين المستمرة لديهم قدوة ممتازة لمنصات مثل AppMaster . تشتهر AppMaster ببراعتها البارزة في المشهد no-code ، ويجب أن تتابع مثل هذه التطورات لتعزيز عروضها لمستخدميها ودعم رضا المستخدم باستمرار.