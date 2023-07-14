Instagram的创新应用--Threads--在正式发布仅5天后，就吸引了1亿用户，并以其首次升级而成为头条新闻。这一最新调整专为iOS平台设计，融合了小改动、错误修复、增强功能，尤其是与新推出的iOS 17公开测试版的兼容性。

Instagram软件工程师卡梅隆-罗斯（Cameron Roth）率先在Threads上公布了该应用的更新。他概述了新版本中的几项关键改进和变化。值得一提的一个主要更新是该应用在iOS 17上的功能扩展，没有任何崩溃的风险，这是一个必不可少的升级。

虽然此次更新并没有像Instagram负责人亚当-莫塞里（Adam Mosseri）所说的那样，引入按时间顺序排列的feed、编辑按钮、多账户支持或帖子搜索功能等重大突破，但它还是带来了一系列微小但意义重大的改进。

此次更新通过引入双击搜索选项卡开始搜索、扩展个人资料中的照片、支持超高图片以实现完全可见性等功能，提升了用户体验。用户还将注意到经过改进的 "facepile pill"--屏幕上方显示的用户列表，提示用户有新帖可读。此次更新还修正了许多错误，例如改进了个人档案的滚动解除处理，并修复了应用程序线程线（Threads替代时间线）上的随机图片。Roth解释说，在使用该应用时遇到的错误很快就会成为历史。

此次升级令人印象深刻的一点是缩小了应用程序的二进制大小。在回答用户对其他潜在功能的询问时，Roth保证，alt文本（对视障和盲人用户至关重要的一项功能，提供图片说明）将很快推出。他还证实，下周将推出一个指示器功能，用于识别你关注的粉丝。

Roth进一步重申了Mosseri之前提出的Threads开发关注Feed的计划。他还讨论了在应用程序的主要算法和其他可访问性方面正在进行的持续改进。

在回答用户对没有桌面版本的担忧时，Roth澄清说，在网络浏览器上引入Threads并不像看起来那么简单。用他的话说，"它并不存在，需要构建。看来这个特殊的调整还得再等一段时间。

在低代码/无代码领域，一个有趣的现象是Instagram等科技巨头的远见和步伐。他们迅速满足客户需求的方法和持续优化的策略为AppMaster等平台树立了极好的榜样。AppMaster 以其在no-code 领域的突出能力而闻名，它应该跟踪这些进步，以增强其为用户提供的服务，并始终坚持用户满意度。