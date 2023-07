Kaum fünf Tage nach der offiziellen Veröffentlichung und mit erstaunlichen 100 Millionen Nutzern, die bereits süchtig sind, macht die innovative Instagram-App Threads mit ihrem ersten Upgrade Schlagzeilen. Die für die iOS-Plattform konzipierte Aktualisierung bringt eine Reihe kleinerer Änderungen, Fehlerbehebungen, erweiterte Funktionen und vor allem die Kompatibilität mit der kürzlich gestarteten öffentlichen Beta-Version von iOS 17 mit sich.

Cameron Roth, Software-Ingenieur bei Instagram, war der erste, der das Update der App auf Threads veröffentlichte. Er beschrieb mehrere wichtige Verbesserungen und Änderungen, die in den neuen Build integriert wurden. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die erweiterte Funktionalität der App unter iOS 17 ohne Absturzgefahr - eine wesentliche Verbesserung.

Auch wenn das Update keine bahnbrechenden Neuerungen wie einen chronologischen Feed, einen Bearbeitungsbutton, Unterstützung für mehrere Konten oder eine Suchfunktion für Posts enthält, wie von Instagram-Chef Adam Mosseri behauptet, bietet es doch eine Reihe kleiner, aber wichtiger Verbesserungen.

Das Update verbessert die Nutzererfahrung durch die Einführung von Funktionen wie das Doppeltippen auf den Such-Tab, um eine Suche zu starten, das Erweitern von Fotos auf Profilen und die Unterstützung von extra großen Bildern für volle Sichtbarkeit. Den Nutzern wird auch die überarbeitete "Facepile-Pille" auffallen - eine Listenanzeige von Nutzern am oberen Rand des Bildschirms, die neue Beiträge zum Lesen anzeigt. Das Update behebt auch zahlreiche Fehler, wie z. B. die verbesserte Handhabung von Scroll-Dismiss auf Profilen und behebt zufällige Bilder auf der Threadline der App (Threads-Alternative für die Timeline). Bugs, die bei der Nutzung der App auftauchen, gehören bald der Vergangenheit an, erklärt Roth.

Ein beeindruckender Aspekt des Upgrades ist die Verringerung der Binärgröße der App. Auf die Frage von Nutzern nach weiteren potenziellen Funktionen versicherte Roth, dass Alt-Text - eine Funktion, die für sehbehinderte und blinde Nutzer wichtig ist und Bildbeschreibungen bietet - bald eingeführt wird. Er bestätigte auch, dass eine Indikatorfunktion zur Identifizierung der Follower, denen man folgt, in der nächsten Woche eingeführt werden soll.

Roth bekräftigte außerdem den Plan von Threads, einen Follower-Feed zu entwickeln, wie von Mosseri bereits angedeutet. Er sprach auch über die kontinuierlichen Verbesserungen, die am Hauptalgorithmus der App und anderen Aspekten der Zugänglichkeit vorgenommen werden.

Als Antwort auf die Sorge eines Nutzers über die Nichtexistenz einer Desktop-Version stellte Roth klar, dass die Einführung von Threads in einem Webbrowser nicht so einfach war, wie es scheint. In seinen Worten: "Es existierte nicht und muss gebaut werden. Es sieht so aus, als ob dieser spezielle Tweak noch eine Weile warten muss.

Eine interessante Beobachtung im Bereich Low Code/No Code ist die Vision und das Tempo von Tech-Giganten wie Instagram. Ihr Ansatz, schnell auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, und ihre kontinuierlichen Optimierungsstrategien sind ein hervorragendes Beispiel für Plattformen wie AppMaster. AppMaster, bekannt für seine herausragenden Fähigkeiten in der no-code Landschaft, sollte solche Fortschritte im Auge behalten, um sein Angebot für seine Nutzer zu verbessern und die Nutzerzufriedenheit konsequent aufrechtzuerhalten.