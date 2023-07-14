Спустя всего пять дней после официального релиза и при поразительном количестве пользователей в 100 млн. человек инновационное приложение Instagram - Threads - выходит в свет со своим первым обновлением. Это обновление, предназначенное для платформы iOS, включает в себя целый ряд мелких изменений, исправлений ошибок, расширенных функций и, что особенно важно, совместимость с недавно выпущенной публичной бета-версией iOS 17.

Инженер-программист Instagram Кэмерон Рот первым сообщил об обновлении приложения на сайте Threads. Он рассказал о нескольких ключевых улучшениях и изменениях, включенных в новую сборку. Среди основных изменений стоит отметить расширение функциональности приложения на iOS 17 без риска сбоев, что является очень важным.

Несмотря на то, что обновление не содержит таких важных нововведений, как хронологическая лента, кнопка редактирования, поддержка нескольких аккаунтов или возможность поиска постов, как утверждал глава Instagram Адам Моссери, оно, тем не менее, предлагает ряд незначительных, но существенных улучшений.

Обновление повышает удобство работы пользователей, добавляя такие функции, как двойное нажатие на вкладку поиска для начала поиска, расширение фотографий в профилях и поддержка высоких изображений для полной видимости. Пользователи также заметят обновленную "таблетку фейспалма" - список пользователей в верхней части экрана, сигнализирующий о новых сообщениях, которые необходимо прочитать. В обновлении также исправлены многочисленные ошибки, в частности, улучшена работа с прокруткой профилей и устранены случайные изображения на потоковой линии приложения (альтернатива временной шкале - Threads). Ошибки, возникающие при работе с приложением, скоро уйдут в прошлое, пояснил Рот.

Одним из впечатляющих аспектов обновления является уменьшение размера бинарного файла приложения. Отвечая на вопросы пользователей о других потенциальных возможностях, Рот заверил, что в ближайшее время будет внедрена функция alt text - критически важная для слабовидящих и незрячих пользователей функция, предлагающая описание изображений. Он также подтвердил, что на следующей неделе будет запущена функция индикатора, позволяющая определять подписчиков, за которыми вы следите.

Далее Рот подтвердил планы Threads по развитию ленты последователей, о которых ранее говорил Моссери. Он также рассказал о постоянном совершенствовании основного алгоритма приложения и других аспектах его доступности.

Отвечая на вопрос пользователя об отсутствии десктопной версии, Рот пояснил, что внедрение Threads в веб-браузер оказалось не таким простым делом, как кажется. По его словам, "ее не существует, и ее нужно создать". Похоже, что с этой доработкой придется подождать еще некоторое время.

Интересным наблюдением в области "мало кода/нет кода" является видение и темпы работы таких технологических гигантов, как Instagram. Их подход к оперативному удовлетворению потребностей клиентов и стратегии постоянной оптимизации служат отличным примером для таких платформ, как AppMaster. Компания AppMaster, известная своими выдающимися достижениями в области no-code, должна следить за такими достижениями, чтобы улучшать свои предложения для пользователей и постоянно поддерживать их удовлетворенность.