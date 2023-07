Nauwelijks vijf dagen na de officiële release en met al meer dan 100 miljoen gebruikers aan de haak, haalt de innovatieve app van Instagram - Threads - het nieuws met zijn eerste upgrade. Deze nieuwste tweak is ontworpen voor het iOS-platform en introduceert een combinatie van kleine veranderingen, bugfixes, verbeterde functies en met name compatibiliteit met de onlangs gelanceerde iOS 17 publieke bèta.

Instagram software engineer Cameron Roth was de eerste die de update van de app bekendmaakte op Threads. Hij schetste verschillende belangrijke verbeteringen en veranderingen in de nieuwe build. Een belangrijke update die het vermelden waard is, is de uitgebreide functionaliteit van de app op iOS 17 zonder risico op crashes - een essentiële upgrade.

Hoewel de update geen grote doorbraken introduceert zoals een chronologische feed, een edit-knop, ondersteuning voor meerdere accounts of de mogelijkheid om berichten te zoeken, zoals beweerd door Instagram-chef Adam Mosseri, levert het toch een reeks kleine maar belangrijke verbeteringen op.

De update verbetert de gebruikerservaring door functies te introduceren zoals dubbel tikken op het zoektabblad om een zoekopdracht te starten, foto's op profielen uit te breiden en extra grote afbeeldingen te ondersteunen voor volledige zichtbaarheid. Gebruikers zullen ook de vernieuwde 'facepile-pil' opmerken - een lijstweergave van gebruikers bovenaan het scherm die nieuwe berichten signaleert om te lezen. De update verhelpt ook tal van bugs, zoals een verbeterde afhandeling van scroll-dismiss op profielen en repareert willekeurige afbeeldingen op de threadline van de app (Threads-alternatief voor de tijdlijn). Bugs die je tegenkomt tijdens het gebruik van de app zijn binnenkort verleden tijd, legt Roth uit.

Een indrukwekkend aspect van de upgrade is een afname van de binaire grootte van de app. In antwoord op vragen van gebruikers over andere mogelijke functies, verzekerde Roth dat alt-tekst - een functie die cruciaal is voor slechtziende en blinde gebruikers en die beschrijvingen van afbeeldingen biedt - binnenkort zal worden uitgerold. Hij bevestigde ook dat een indicatorfunctie om de volgers die je volgt te identificeren de volgende week wordt gelanceerd.

Roth bevestigde verder het plan van Threads om een feed met volgers te ontwikkelen, zoals Mosseri eerder had aangegeven. Hij besprak ook de voortdurende verbeteringen die worden aangebracht in het hoofdalgoritme van de app en andere toegankelijkheidsaspecten.

In antwoord op de bezorgdheid van een gebruiker over het ontbreken van een desktopversie, verduidelijkte Roth dat de introductie van Threads op een webbrowser niet zo eenvoudig was als het lijkt. In zijn woorden: "Het bestond niet en moet worden gebouwd. Het lijkt erop dat die specifieke aanpassing nog even op zich zal laten wachten.

Een interessante observatie in het low-code/no-code domein is de visie en het tempo van techgiganten als Instagram. Hun aanpak om snel in te spelen op de behoeften van klanten en hun voortdurende optimalisatiestrategieën zijn een uitstekend voorbeeld voor platforms zoals AppMaster. AppMaster, dat bekend staat om zijn prominente kracht in het no-code landschap, zou dergelijke ontwikkelingen in de gaten moeten houden om zijn aanbod voor gebruikers te verbeteren en de gebruikerstevredenheid consequent hoog te houden.