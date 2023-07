Apenas cinco dias após o seu lançamento oficial e com uns espantosos 100 milhões de utilizadores já agarrados, a inovadora aplicação do Instagram - Threads - está a fazer manchetes com a sua primeira atualização. Concebido para a plataforma iOS, este último ajuste introduz uma fusão de pequenas alterações, correcções de erros, funcionalidades melhoradas e, nomeadamente, compatibilidade com a recém-lançada versão beta pública do iOS 17.

O engenheiro de software do Instagram, Cameron Roth, foi o primeiro a divulgar a atualização do aplicativo no Threads. Ele descreveu várias melhorias e mudanças importantes incorporadas na nova construção. Uma atualização importante que vale a pena mencionar é a funcionalidade estendida do aplicativo no iOS 17 sem qualquer risco de travamentos - uma atualização essencial.

Embora a atualização não introduza grandes avanços, como um feed cronológico, um botão de edição, suporte para várias contas ou a capacidade de pesquisa de publicações, como foi sugerido pelo diretor do Instagram, Adam Mosseri, oferece, no entanto, uma série de melhorias menores, mas significativas.

A atualização melhora a experiência do utilizador, introduzindo funcionalidades como o duplo toque no separador de pesquisa para iniciar uma pesquisa, a expansão de fotografias nos perfis e o suporte de imagens extra altas para uma visibilidade total. Os utilizadores também vão reparar na "pílula de rosto" renovada - uma lista de utilizadores na parte superior do ecrã que assinala novas mensagens para ler. A atualização também corrige numerosos erros, como o melhoramento do tratamento da perda de rolagem nos perfis e a correção de imagens aleatórias na linha de tópicos da aplicação (alternativa dos tópicos à linha de tempo). Os erros encontrados durante a utilização da aplicação em breve passarão a fazer parte do passado, explicou Roth.

Um aspeto impressionante da atualização é a diminuição do tamanho binário da aplicação. Em resposta às perguntas dos utilizadores sobre outras possíveis funcionalidades, Roth garantiu que o texto alternativo - uma funcionalidade essencial para os utilizadores com deficiência visual e cegos que oferece descrições de imagens - será lançado em breve. Confirmou também que um indicador para identificar os seguidores que está a seguir será lançado na semana seguinte.

Roth reafirmou ainda o plano do Threads de desenvolver um feed de seguidores, conforme indicado anteriormente por Mosseri. Também falou sobre as melhorias contínuas que estão a ser feitas no algoritmo principal da aplicação e noutros aspectos de acessibilidade.

Em resposta à preocupação de um utilizador sobre a não existência de uma versão para computador, Roth esclareceu que a introdução do Threads num navegador Web não foi tão simples como parece. Nas suas palavras, "não existia e precisa de ser construído". Parece que esse ajuste em particular vai ter que esperar mais um pouco.

