Resmi olarak yayınlanmasının üzerinden beş gün geçmeden ve 100 milyona ulaşan şaşırtıcı kullanıcıyla Instagram'ın yenilikçi uygulaması - Threads - açılış güncellemesiyle manşetlere çıkıyor. iOS platformu için tasarlanan bu son ince ayar, küçük değişiklikler, hata düzeltmeleri, geliştirilmiş özellikler ve özellikle yeni başlatılan iOS 17 genel beta sürümüyle uyumluluğun bir birleşimini sunar.

Instagram yazılım mühendisi Cameron Roth, uygulamanın güncellemesini Threads üzerinde ilk duyuran kişi oldu. Yeni yapıya dahil edilen birkaç önemli geliştirme ve değişikliğin ana hatlarını çizdi. Bahsetmeye değer önemli bir güncelleme, uygulamanın iOS 17'de herhangi bir çökme riski olmaksızın genişletilmiş işlevselliğidir - önemli bir yükseltme.

Güncelleme, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin iddia ettiği gibi kronolojik bir akış, bir düzenleme düğmesi, çoklu hesap desteği veya arama sonrası yeteneği gibi büyük atılımlar getirmese de, yine de bir dizi küçük ama önemli iyileştirme sunuyor.

Güncelleme, bir arama başlatmak için arama sekmesine çift dokunma, profillerdeki fotoğrafları genişletme ve tam görünürlük için ekstra uzun resimleri destekleme gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Kullanıcılar ayrıca yenilenen "yüz hapı"nı da fark edecekler - ekranın üst kısmında okunacak yeni gönderileri işaret eden kullanıcıların bir liste görüntüsü. Güncelleme ayrıca, profillerde gelişmiş kaydırma-reddetme yönetimi gibi çok sayıda hatayı düzeltir ve uygulamanın ileti dizisindeki rastgele görüntüleri düzeltir (zaman çizelgesi için ileti dizileri alternatifi). Roth, uygulamayı kullanırken karşılaşılan hataların yakında tarihe karışacağını açıkladı.

Yükseltmenin etkileyici yönlerinden biri, uygulamanın ikili boyutunun küçülmesidir. Kullanıcıların diğer potansiyel özelliklerle ilgili sorgularına yanıt olarak Roth, görsel açıklamaları sunan görme engelli ve kör kullanıcılar için kritik bir özellik olan alternatif metnin yakında kullanıma sunulacağını garanti etti. Ayrıca, takip ettiğiniz takipçileri tanımlayan bir gösterge özelliğinin önümüzdeki hafta kullanıma sunulacağını da onayladı.

Roth daha da ileri giderek Threads'in daha önce Mosseri tarafından belirtildiği gibi bir takip akışı geliştirme planını yeniden teyit etti. Ayrıca, uygulamanın ana algoritmasında ve diğer erişilebilirlik yönlerinde yapılan sürekli iyileştirmelerden de bahsetti.

Bir kullanıcının bir masaüstü sürümünün olmamasıyla ilgili endişesine yanıt olarak Roth, Threads'i bir web tarayıcısında kullanıma sunmanın göründüğü kadar kolay olmadığını açıkladı. Kendi sözleriyle, 'Var değildi ve inşa edilmesi gerekiyor.' Görünüşe göre belirli bir ince ayar bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Düşük kodlu/kodsuz alandaki ilginç bir gözlem, Instagram gibi teknoloji devlerinin vizyonu ve hızıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını hızla karşılama yaklaşımları ve sürekli optimizasyon stratejileri, AppMaster gibi platformlar için mükemmel bir örnek oluşturuyor. no-code ortamdaki öne çıkan hüneriyle tanınan AppMaster, kullanıcılarına sunduğu teklifleri geliştirmek ve sürekli olarak kullanıcı memnuniyetini sürdürmek için bu tür gelişmeleri takip etmelidir.