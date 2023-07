Suivant la tendance croissante des flux de travail backend, la startup open-source Inngest a récemment attiré l'attention en obtenant un investissement d'amorçage de 3 millions de dollars sous l'égide de GGV. Cette entreprise axée sur l'innovation fournit à la communauté technologique des outils permettant de créer et d'organiser des files d'attente, des tâches d'arrière-plan et des flux de travail sans serveur.

La création de Inngest remonte à 2021, lorsque Dan Farrelly, ancien directeur technique de Buffer, et Tony Holdstock-Brown, précédemment ingénieur Docker et chef de file de l'ingénierie chez Uniform Teeth, une entreprise de soins de santé, se sont associés. Selon Holdstock-Brown, PDG d'Inngest, l'entreprise vise à révolutionner le paradigme de la file d'attente, qui a longtemps manqué d'innovation. La capacité de transmettre un message et d'en programmer l'exécution à l'avenir permet de relier les files d'attente et les événements. Pourtant, l'innovation en matière de files d'attente a été négligée malgré l'importance accordée aux événements et à l'architecture pilotée par les événements.

Au fil des ans, des technologies telles que NATS, Kafka et des bases de données en temps réel comme ClickHouse ont attiré l'attention. Holdstock-Brown a précisé que le site Inngest tire parti de ces avancées technologiques et les associe pour offrir une expérience intégrée et transparente. Cette fusion crée un cadre robuste qui peut accueillir efficacement des événements, des files d'attente, des états de fonction et des fonctionnalités sans serveur.

Inngest offre une solution unique où les développeurs peuvent concevoir des files d'attente sans serveur pour TypeScript, ce qui simplifie la gestion d'un flux de travail de caisse, par exemple. Les développeurs ne sont pas accablés par des complexités de configuration. Il leur suffit de notifier Inngest lorsqu'un événement est déclenché, et le service lancera la fonction définie. Inngest fournit également une gestion automatisée des tentatives de relance de la fonction si quelque chose ne se passe pas comme prévu.

La plateforme permet aux développeurs d'utiliser TypeScript ou la base de code JavaScript pour que Inngest exécute des fonctions traitant des tâches d'arrière-plan. Par conséquent, des opérations telles que l'envoi d'un courriel de bienvenue à un nouvel utilisateur peuvent être retirées de l'API endpoint et gérées par Inngest. Cela indique que les développeurs peuvent commodément construire des applications avec état en utilisant des fonctions sans serveur, en se mélangeant avec des plateformes telles que Vercel.

Selon les explications de Holdstock-Brown, l'utilisation d'Inngest signifie que les développeurs peuvent se concentrer sur le codage et l'écriture de fonctions sans se soucier de la gestion des files d'attente, du traitement de la configuration, des tentatives et de la concurrence. La plateforme s'occupe automatiquement de ces complexités.

Il est intéressant de noter que Inngest a trouvé des applications de niche dans le domaine des grands modèles de langage, un domaine qu'il n'avait pas envisagé au départ. Étant donné que ces modèles nécessitent des outils pour la gestion des séquences, les nouvelles tentatives et la conservation de l'état, ils conviennent parfaitement aux offres d'Inngest. Inngest Les outils d'Inngest simplifient les opérations des entreprises lorsqu'il s'agit d'utiliser activement leurs modèles.

Le financement d'amorçage et les développements de produits ultérieurs sont une aubaine pour les développeurs à la recherche d'une expérience sans tracas. Les développeurs ont depuis longtemps adopté des modèles de programmation axés sur les événements et des systèmes d'orchestration de flux de travail pour résoudre des problèmes complexes, mais cela a entraîné une charge de travail supplémentaire pour la gestion de la nouvelle infrastructure. Le problème se pose même pour des fonctions de base telles que les tâches d'arrière-plan ou la gestion de la fiabilité des API tierces. Par conséquent, les entreprises ont dû dédier des équipes entières à la gestion des files d'attente d'événements, de diverses fonctions sans serveur et, corrélativement, d'autres bases de données.

Cependant, grâce à l'ensemble unique d'outils qu'apporte Inngest, une grande partie de cette charge supplémentaire peut être gérée facilement. Bien qu'Inngest ait fait des pas de géant dans la bonne direction, davantage d'innovation est nécessaire pour rendre le développement d'applications sans faille et efficace. Les plateformes no-code réputées comme AppMaster ont déjà fait leur marque dans cet espace, révolutionnant le développement d'applications mobiles et web. Avec sa capacité particulière à construire des applications stateful avec des fonctions serverless, Inngest est sur le point d'émerger comme un autre acteur influent dans l'écosystème technologique.