Вслед за растущей тенденцией развития бэкэнд-рабочих процессов недавно привлек к себе внимание стартап с открытым исходным кодом Inngest, получивший посевные инвестиции в размере 3 млн. долл. при поддержке GGV. Компания, ориентированная на инновации, предоставляет технологическому сообществу инструменты для создания и организации бессерверных очередей, фоновых заданий и рабочих процессов.

Создание Inngest началось в 2021 году, когда бывший технический директор Buffer Дэн Фаррелли и Тони Холдсток-Браун, ранее работавший инженером Docker и возглавлявший инженерный отдел медицинской компании Uniform Teeth, объединили свои усилия. По словам Холдстока-Брауна, генерального директора Inngest, компания стремится совершить революцию в парадигме очередей, которой долгое время не хватало инноваций. Возможность передать сообщение и запланировать его выполнение в будущем связывает очереди и события. Тем не менее, инновациям в области очередей не уделялось должного внимания, несмотря на повышенное внимание к событиям и событийно-ориентированной архитектуре.

За прошедшие годы значительное внимание привлекли такие технологии, как NATS, Kafka и базы данных реального времени, например ClickHouse. Холдсток-Браун далее рассказала, что Inngest использует эти технологические достижения и переплетает их для обеспечения бесшовного, интегрированного опыта. Такое слияние позволяет создать надежный фреймворк, который может эффективно работать с событиями, очередями, состояниями функций и бессерверными функциями.

Inngest предлагает уникальное решение, позволяющее разработчикам создавать бессерверные очереди на TypeScript, упрощая, например, управление процессом оформления заказа. Разработчики не обременены сложностями конфигурации. Им достаточно уведомить Inngest о наступлении события, и сервис запустит заданную функцию. Inngest также обеспечивает автоматическую обработку повторных попыток выполнения функции, если что-то пошло не так.

Платформа позволяет разработчикам использовать кодовую базу TypeScript или JavaScript для того, чтобы на сайте Inngest выполнялись функции, связанные с фоновыми задачами. В результате такие операции, как отправка приветственного письма новому пользователю, могут быть вынесены за пределы API endpoint и управляться Inngest. Это говорит о том, что разработчики могут удобно строить stateful-приложения с использованием бессерверных функций, сочетаясь с такими платформами, как Vercel.

По словам Холдстока-Брауна, использование Inngest означает, что разработчики могут сосредоточиться на кодировании и написании функций, не заботясь об управлении очередями, конфигурацией, повторными попытками и параллелизмом. Платформа автоматически берет на себя все эти сложности.

Интересно, что платформа Inngest нашла нишевое применение в области больших языковых моделей, которую она изначально не рассматривала. Учитывая, что для таких моделей требуются средства управления последовательностями, повторами и сохранением состояния, они идеально подходят для предложений Inngest. Inngest Инструменты Inngest упрощают работу компаний по введению своих моделей в активное использование.

Начальное финансирование и последующее развитие продукта - это благо для разработчиков, которые стремятся к беспроблемной работе. Разработчики давно используют модели событийного программирования и системы оркестровки рабочих процессов для решения сложных задач, но это приводит к дополнительной нагрузке по управлению новой инфраструктурой. Проблема возникает даже для таких базовых функций, как фоновые задачи или управление надежностью API сторонних разработчиков. Как следствие, компаниям приходится выделять целые команды для управления очередями событий, различными бессерверными функциями и, соответственно, другими базами данных.

Однако благодаря уникальному набору инструментов, который предлагает Inngest, с этой дополнительной нагрузкой можно легко справиться. Несмотря на то что компания Inngest сделала гигантские шаги в правильном направлении, для того чтобы сделать разработку приложений безупречной и эффективной, необходимы дополнительные инновации. Такие уважаемые платформы no-code, как AppMaster, уже сделали свой вклад в эту область, совершив революцию в разработке мобильных и веб-приложений. Inngest, обладающая особыми возможностями создания stateful-приложений с бессерверными функциями, может стать еще одним влиятельным игроком в технологической экосистеме.