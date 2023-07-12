بعد الاتجاه المتزايد لسير العمل في الخلفية ، استحوذت شركة Inngest الناشئة مفتوحة المصدر على الاهتمام مؤخرًا من خلال تأمين استثمار أولي بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة GGV. توفر الشركة التي تركز على الابتكار للمجتمع التقني أدوات لإنشاء وتنظيم قوائم انتظار بدون خوادم ووظائف في الخلفية وسير عمل.

يمكن إرجاع تشكيلات Inngest إلى عام 2021 عندما اشترك كبير مسؤولي التكنولوجيا السابقين في Buffer ، دان فارلي ، وتوني هولدستوك براون ، الذي كان يعمل سابقًا مهندس Docker والشخصية الرائدة في الهندسة في شركة Uniform Teeth للرعاية الصحية. تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في نموذج قائمة الانتظار الذي افتقر إلى الابتكار منذ فترة طويلة ، وفقًا لما ذكره هولدستوك براون ، الرئيس التنفيذي لشركة Inngest. القدرة على نقل رسالة وجدولة التنفيذ في قوائم الانتظار والأحداث المستقبلية معًا. ومع ذلك ، فقد تم إهمال الابتكار في قائمة الانتظار على الرغم من التركيز عالي المستوى على الأحداث والبنية القائمة على الأحداث.

على مر السنين ، جذبت تقنيات مثل NATS و Kafka وقواعد البيانات في الوقت الفعلي مثل ClickHouse اهتمامًا كبيرًا. أوضح هولدستوك براون أن Inngest يستفيد من هذه التطورات التقنية ويجمع بينها لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة. ينشئ هذا الاندماج إطارًا قويًا يمكنه استيعاب الأحداث وقوائم الانتظار وحالات الوظائف والميزات التي لا تحتوي على خادم بشكل فعال.

يقدم Inngest حلاً فريدًا حيث يمكن للمطورين تصميم قوائم انتظار بدون خادم لـ TypeScript ، مما يبسط إدارة سير عمل الخروج ، على سبيل المثال. المطورون غير مثقلون بتعقيدات التكوين. يحتاجون فقط إلى إخطار Inngest عند بدء حدث ما ، وستقوم الخدمة بتشغيل الوظيفة المحددة. يوفر Inngest أيضًا معالجة آلية لعمليات إعادة محاولة الوظائف إذا حدث أي شيء عن مساره.

تتيح المنصة للمطورين استخدام TypeScript أو JavaScript codebase للحصول على Inngest لتنفيذ الوظائف التي تتعامل مع مهام الخلفية. نتيجة لذلك ، يمكن إخراج عمليات مثل إرسال بريد إلكتروني ترحيبي لمستخدم جديد من endpoint API وإدارتها بواسطة Inngest بدلاً من ذلك. يشير هذا إلى أنه يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ذات حالة ملائمة باستخدام وظائف بدون خادم ، ومزجها مع أنظمة أساسية مثل Vercel.

وفقًا لتفسير Holdstock-Brown ، فإن استخدام Inngest يعني أنه يمكن للمطورين التركيز على الترميز وكتابة الوظائف دون القلق بشأن إدارة قوائم الانتظار والتعامل مع التكوين وإعادة المحاولة والتزامن. النظام الأساسي يعتني بهذه التعقيدات تلقائيًا.

ومن المثير للاهتمام ، Inngest وجد تطبيقات متخصصة في مجال نماذج اللغات الكبيرة ، وهو مجال لم يفكر فيه في البداية. نظرًا لأن مثل هذه النماذج تتطلب أدوات لإدارة التسلسل ، وإعادة المحاولة ، والحفاظ على الحالة ، فهي مناسبة تمامًا لعروض Inngest. تعمل أدوات Inngest على تبسيط عمليات الشركات في استخدام نماذجها بشكل فعال.

يأتي التمويل الأولي والتطورات اللاحقة في المنتج بمثابة نعمة للمطورين الذين يبحثون عن تجربة خالية من المتاعب. اعتمد المطورون منذ فترة طويلة نماذج البرمجة التي تعتمد على الأحداث وأنظمة تنسيق سير العمل لحل المشكلات المعقدة ، ولكن هذا أدى إلى عبء عمل إضافي لإدارة البنية التحتية الجديدة. تنشأ المشكلة حتى بالنسبة للوظائف الأساسية مثل مهام الخلفية أو إدارة موثوقية واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية. وبالتالي ، كان على الشركات تكريس فرق كاملة لإدارة قوائم انتظار الأحداث ، والوظائف المختلفة بدون خادم ، وفي المقابل ، قواعد البيانات الأخرى.

ومع ذلك ، مع المجموعة الفريدة من الأدوات التي توفرها Inngest ، يمكن إدارة الكثير من هذا الحمل الإضافي بسهولة. بينما خطت Inngest خطوات عملاقة في الاتجاه الصحيح ، هناك حاجة إلى مزيد من الابتكار لجعل تطوير التطبيقات لا تشوبه شائبة وفعال. لقد تركت المنصات no-code مثل AppMaster بصماتها بالفعل في هذا المجال ، مما أحدث ثورة في تطوير تطبيقات الهاتف والويب. بفضل قدرتها الخاصة على إنشاء تطبيقات ذات حالة مع وظائف بدون خادم ، تستعد Inngest للظهور كلاعب مؤثر آخر في النظام البيئي التكنولوجي.