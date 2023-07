Seguindo a tendência crescente de fluxos de trabalho de backend, a startup de código aberto Inngest recentemente chamou a atenção ao garantir um investimento inicial de US$ 3 milhões liderado pela GGV. A empresa centrada na inovação fornece à comunidade de tecnologia ferramentas para criar e organizar filas sem servidor, trabalhos em segundo plano e fluxos de trabalho.

As formações de Inngest pode ser rastreada até 2021, quando o ex-CTO da Buffer, Dan Farrelly, e Tony Holdstock-Brown, anteriormente um engenheiro da Docker e a figura principal da engenharia da empresa de saúde Uniform Teeth, fizeram uma parceria. O objetivo da empresa é revolucionar o paradigma das filas de espera, que há muito carece de inovação, de acordo com Holdstock-Brown, CEO da Inngest. A capacidade de transmitir uma mensagem e programar uma execução no futuro une filas e eventos. Ainda assim, a inovação em filas tem sido negligenciada, apesar do foco de alto nível em eventos e na arquitetura orientada para eventos.

Ao longo dos anos, tecnologias como NATS, Kafka e bancos de dados em tempo real, como o ClickHouse, chamaram bastante atenção. Holdstock-Brown explicou ainda que Inngest aproveita esses avanços tecnológicos e os entrelaça para oferecer uma experiência integrada e contínua. Essa fusão cria uma estrutura robusta que pode acomodar efetivamente eventos, filas, estados de função e recursos sem servidor.

Inngest oferece uma solução única em que os desenvolvedores podem projetar filas sem servidor para TypeScript, simplificando o gerenciamento de um fluxo de trabalho de checkout, por exemplo. Os desenvolvedores não são sobrecarregados com complexidades de configuração. Eles só precisam notificar o Inngest quando um evento é acionado, e o serviço lançará a função definida. O Inngest também fornece tratamento automatizado de novas tentativas de função se algo sair do curso.

A plataforma permite que os desenvolvedores usem a base de código TypeScript ou JavaScript para que o Inngest execute funções que lidam com tarefas em segundo plano. Como resultado, operações como o envio de um e-mail de boas-vindas para um novo utilizador podem ser retiradas da API endpoint e geridas pelo Inngest. Isto indica que os programadores podem criar convenientemente aplicações com estado utilizando funções sem servidor, combinando com plataformas como a Vercel.

De acordo com a explicação de Holdstock-Brown, usar Inngest significa que os desenvolvedores podem focar em codificação e escrita de funções sem se preocupar com gerenciamento de filas, configuração de manipulação, tentativas e concorrência. A plataforma encarrega-se automaticamente destas complexidades.

Curiosamente, o Inngest encontrou aplicações de nicho na área dos grandes modelos de linguagem, um domínio que não tinha inicialmente considerado. Dado que estes modelos requerem ferramentas para a gestão de sequências, novas tentativas e conservação do estado, adequam-se perfeitamente às ofertas da Inngest. Inngest As ferramentas da Inngest simplificam as operações das empresas ao colocarem os seus modelos em utilização ativa.

O financiamento inicial e os subsequentes desenvolvimentos de produtos são uma bênção para os programadores que procuram uma experiência sem complicações. Há muito que os programadores adoptaram modelos de programação orientados para eventos e sistemas de orquestração de fluxos de trabalho para resolver questões complexas, mas isso conduziu a uma carga de trabalho adicional na gestão de novas infra-estruturas. O problema surge mesmo para funções básicas, como tarefas em segundo plano ou a gestão da fiabilidade de API de terceiros. Consequentemente, as empresas tiveram de dedicar equipas inteiras para gerir filas de eventos, várias funções sem servidor e, correspondentemente, outras bases de dados.

No entanto, com o conjunto único de ferramentas que Inngest traz, muita desta carga adicional pode ser gerida facilmente. Embora a Inngest tenha dado passos gigantescos na direção certa, é necessária mais inovação para tornar o desenvolvimento de aplicações impecável e eficiente. Estimadas plataformas no-code como a AppMaster já deixaram a sua marca neste espaço, revolucionando o desenvolvimento de aplicações móveis e web. Com a sua capacidade especial de criar aplicações com estado com funções sem servidor, a Inngest está pronta para emergir como outro ator influente no ecossistema tecnológico.