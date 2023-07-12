随着后端工作流的兴起，开源初创公司Inngest 最近获得了由GGV牵头的300万美元种子投资，从而引起了人们的关注。这家以创新为中心的公司为技术社区提供了创建和组织无服务器队列、后台作业和工作流的工具。

Inngest 的成立可以追溯到2021年，当时Buffer的前首席技术官Dan Farrelly和Tony Holdstock-Brown（前Docker工程师和医疗保健公司Uniform Teeth的工程负责人）合作。Inngest首席执行官Holdstock-Brown表示，该公司的目标是彻底改变长期以来缺乏创新的排队模式。Inngest公司首席执行官Holdstock-Brown表示："传输信息和安排未来执行的能力将队列和事件联系在一起。尽管高层关注事件和事件驱动架构，但队列创新一直被忽视。

多年来，NATS、Kafka和ClickHouse等实时数据库技术引起了广泛关注。Holdstock-Brown进一步阐述说，Inngest ，利用这些技术进步并将它们交织在一起，以提供无缝、集成的体验。这种融合创造了一个强大的框架，能够有效地容纳事件、队列、函数状态和无服务器功能。

Inngest TypeScript提供了一种独特的解决方案，开发人员可以为TypeScript设计无服务器队列，例如简化结账工作流的管理。开发人员不必为复杂的配置所累。他们只需要在事件触发时通知Inngest，服务就会启动设定的功能。如果出现任何偏差，Inngest还能自动处理函数重试。

该平台允许开发人员使用TypeScript或JavaScript代码库，让Inngest ，执行处理后台任务的函数。因此，像为新用户发送欢迎电子邮件这样的操作可以从APIendpoint ，而由Inngest管理。这表明，开发人员可以利用无服务器功能方便地构建有状态应用，并与Vercel等平台相融合。

根据Holdstock-Brown的解释，使用Inngest意味着开发人员可以专注于编码和函数编写，而不必担心管理队列、处理配置、重试和并发。该平台会自动处理这些复杂问题。

有趣的是，Inngest 在大型语言模型领域找到了利基应用，这是它最初没有考虑过的领域。鉴于此类模型需要序列管理、重试和状态保持工具，它们非常适合Inngest的产品。InngestInngest的工具简化了公司将其模型投入使用的操作。

种子基金和随后的产品开发为寻求轻松体验的开发人员带来了福音。长期以来，开发人员一直采用事件驱动编程模型和工作流协调系统来解决复杂问题，但这导致了管理新基础设施的额外工作量。即使是后台任务或管理第三方API的可靠性等基本功能也会出现问题。因此，企业不得不投入整个团队来管理事件队列、各种无服务器功能以及相应的其他数据库。

然而，有了Inngest 所带来的一套独特工具，就可以轻松管理这些额外的负载。虽然Inngest已经在正确的方向上迈出了一大步，但要使应用开发完美高效，还需要更多的创新。像AppMaster这样著名的no-code 平台已经在这一领域崭露头角，为移动和Web应用开发带来了革命性的变化。Inngest拥有利用无服务器功能构建有状态应用程序的特殊能力，有望成为技术生态系统中另一个有影响力的参与者。