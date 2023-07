In navolging van de stijgende trend van backend workflows, heeft open-source startup Inngest onlangs de aandacht getrokken door een seed-investering van $3 miljoen te verkrijgen, met GGV als speerpunt. Het op innovatie gerichte bedrijf biedt de techgemeenschap tools voor het maken en organiseren van serverloze wachtrijen, achtergrondjobs en workflows.

De oprichting van Inngest gaat terug tot 2021 toen de voormalige CTO van Buffer, Dan Farrelly, en Tony Holdstock-Brown, voorheen een Docker-ingenieur en de leidende figuur van engineering bij gezondheidszorgbedrijf Uniform Teeth, een samenwerking aangingen. Volgens Holdstock-Brown, de CEO van Inngest, wil het bedrijf een revolutie ontketenen in het wachtrijparadigma, dat lange tijd te weinig innovatief is geweest. De mogelijkheid om een bericht te verzenden en een uitvoering in de toekomst te plannen, verbindt wachtrijen en gebeurtenissen. Toch is innovatie op het gebied van wachtrijen verwaarloosd ondanks de focus op events en event-driven architectuur.

In de loop der jaren hebben technologieën zoals NATS, Kafka en real-time databases zoals ClickHouse veel aandacht gekregen. Holdstock-Brown legde verder uit dat Inngest gebruik maakt van deze technologische vooruitgang en ze met elkaar verweeft om een naadloze, geïntegreerde ervaring te leveren. Deze fusie creëert een robuust framework dat effectief gebeurtenissen, wachtrijen, functietoestanden en serverloze functies kan accommoderen.

Inngest biedt een unieke oplossing waarbij ontwikkelaars serverloze wachtrijen voor TypeScript kunnen ontwerpen, waardoor bijvoorbeeld het beheer van een checkout-workflow wordt vereenvoudigd. Ontwikkelaars worden niet belast met complexe configuraties. Ze hoeven Inngest alleen op de hoogte te stellen wanneer een event wordt getriggerd, en de service zal de ingestelde functie starten. Inngest biedt ook geautomatiseerde afhandeling van functieherhaling als er iets misgaat.

Het platform laat ontwikkelaars TypeScript of JavaScript codebase gebruiken om Inngest functies te laten uitvoeren die te maken hebben met achtergrondtaken. Het resultaat is dat handelingen zoals het verzenden van een welkomstmail voor een nieuwe gebruiker uit de API endpoint kunnen worden gehaald en in plaats daarvan door Inngest worden beheerd. Dit geeft aan dat ontwikkelaars gemakkelijk stateful applicaties kunnen bouwen met serverloze functies, die passen bij platformen zoals Vercel.

Volgens de uitleg van Holdstock-Brown betekent het gebruik van Inngest dat ontwikkelaars zich kunnen richten op het coderen en schrijven van functies zonder zich zorgen te maken over het beheren van wachtrijen, het afhandelen van configuratie, retries en concurrency. Het platform zorgt automatisch voor deze complexiteiten.

Interessant is dat Inngest nichetoepassingen heeft gevonden op het gebied van grote taalmodellen, een gebied waar het aanvankelijk niet aan dacht. Aangezien dergelijke modellen tools nodig hebben voor sequentiebeheer, herhalingen en statusbehoud, passen ze perfect in het aanbod van Inngest. Inngest Inngest's tools vereenvoudigen de activiteiten van bedrijven om hun modellen actief in gebruik te nemen.

De startfinanciering en de daaropvolgende productontwikkelingen zijn een zegen voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar een probleemloze ervaring. Ontwikkelaars maken al lange tijd gebruik van event-driven programmeermodellen en workflow orkestratiesystemen om complexe problemen op te lossen, maar dit heeft geleid tot extra werkdruk bij het beheren van nieuwe infrastructuur. Het probleem doet zich zelfs voor bij basisfuncties zoals achtergrondtaken of het beheren van de betrouwbaarheid van API's van derden. Als gevolg daarvan hebben bedrijven hele teams moeten inzetten voor het beheren van event queues, verschillende serverless functies en bijbehorende andere databases.

Maar met de unieke set tools die Inngest met zich meebrengt, kan veel van deze extra belasting eenvoudig worden beheerd. Hoewel Inngest enorme stappen in de goede richting heeft gezet, is er meer innovatie nodig om de ontwikkeling van applicaties vlekkeloos en efficiënt te laten verlopen. Gerespecteerde no-code platformen zoals AppMaster hebben hun stempel al gedrukt op dit gebied en hebben een revolutie teweeggebracht in de ontwikkeling van mobiele en webapplicaties. Met de speciale mogelijkheid om stateful applicaties te bouwen met serverless functies, is Inngest klaar om uit te groeien tot een andere invloedrijke speler in het tech ecosysteem.