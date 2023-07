Podążając za rosnącym trendem backendowych przepływów pracy, startup o otwartym kodzie źródłowym Inngest niedawno zwrócił na siebie uwagę, zabezpieczając inwestycję zalążkową w wysokości 3 milionów dolarów, której przewodzi GGV. Firma skoncentrowana na innowacjach zapewnia społeczności technologicznej narzędzia do tworzenia i organizowania bezserwerowych kolejek, zadań w tle i przepływów pracy.

Powstanie Inngest można prześledzić wstecz do 2021 roku, kiedy to były CTO firmy Buffer, Dan Farrelly, i Tony Holdstock-Brown, wcześniej inżynier Docker i wiodąca postać inżynierii w firmie medycznej Uniform Teeth, nawiązali współpracę. Według Holdstocka-Browna, dyrektora generalnego Inngest, firma ma na celu zrewolucjonizowanie paradygmatu kolejkowania, w którym od dawna brakowało innowacji. Możliwość przesłania wiadomości i zaplanowania jej wykonania w przyszłości łączy ze sobą kolejki i zdarzenia. Mimo to, innowacje w zakresie kolejek zostały zaniedbane pomimo wysokiego poziomu koncentracji na zdarzeniach i architekturze opartej na zdarzeniach.

Przez lata technologie takie jak NATS, Kafka i bazy danych czasu rzeczywistego, takie jak ClickHouse, przyciągnęły znaczną uwagę. Holdstock-Brown wyjaśnił dalej, że Inngest wykorzystuje te postępy technologiczne i łączy je w celu zapewnienia płynnego, zintegrowanego doświadczenia. Ta fuzja tworzy solidną strukturę, która może skutecznie obsługiwać zdarzenia, kolejki, stany funkcji i funkcje bezserwerowe.

Inngest oferuje unikalne rozwiązanie, w którym programiści mogą projektować bezserwerowe kolejki dla języka TypeScript, upraszczając na przykład zarządzanie przepływem pracy kasy. Programiści nie są obciążeni złożonością konfiguracji. Muszą jedynie powiadomić Inngest, gdy zdarzenie zostanie wyzwolone, a usługa uruchomi ustawioną funkcję. Inngest zapewnia również zautomatyzowaną obsługę ponawiania funkcji, jeśli coś pójdzie nie tak.

Platforma umożliwia programistom korzystanie z kodu TypeScript lub JavaScript, aby Inngest wykonywał funkcje zajmujące się zadaniami w tle. W rezultacie operacje takie jak wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail dla nowego użytkownika mogą zostać usunięte z interfejsu API endpoint i zamiast tego zarządzane przez Inngest. Oznacza to, że programiści mogą wygodnie tworzyć aplikacje stanowe wykorzystujące funkcje bezserwerowe, łącząc się z platformami takimi jak Vercel.

Zgodnie z wyjaśnieniem Holdstocka-Browna, korzystanie z Inngest oznacza, że programiści mogą skupić się na kodowaniu i pisaniu funkcji, nie martwiąc się o zarządzanie kolejkami, obsługę konfiguracji, ponawianie prób i współbieżność. Platforma automatycznie zajmuje się tymi złożonościami.

Co ciekawe, platforma Inngest znalazła niszowe zastosowanie w obszarze dużych modeli językowych, którego początkowo nie brała pod uwagę. Biorąc pod uwagę, że takie modele wymagają narzędzi do zarządzania sekwencjami, ponawiania prób i zachowania stanu, idealnie pasują do oferty Inngest. Inngest Narzędzia Inngest upraszczają działania firm w zakresie wprowadzania ich modeli do aktywnego użytku.

Finansowanie zalążkowe i późniejszy rozwój produktu są dobrodziejstwem dla programistów poszukujących bezproblemowego doświadczenia. Deweloperzy od dawna stosują modele programowania sterowane zdarzeniami i systemy orkiestracji przepływu pracy w celu rozwiązywania złożonych problemów, ale doprowadziło to do dodatkowego obciążenia pracą związaną z zarządzaniem nową infrastrukturą. Problem pojawia się nawet w przypadku podstawowych funkcji, takich jak zadania w tle lub zarządzanie niezawodnością interfejsów API innych firm. W rezultacie firmy musiały poświęcić całe zespoły do zarządzania kolejkami zdarzeń, różnymi funkcjami bezserwerowymi i odpowiednio innymi bazami danych.

Jednak dzięki unikalnemu zestawowi narzędzi, które oferuje Inngest, wiele z tych dodatkowych obciążeń można łatwo zarządzać. Podczas gdy Inngest poczynił ogromne kroki we właściwym kierunku, potrzeba więcej innowacji, aby tworzenie aplikacji było bezbłędne i wydajne. Cenione platformy no-code, takie jak AppMaster, odcisnęły już swoje piętno w tej przestrzeni, rewolucjonizując tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych. Dzięki specjalnej zdolności do tworzenia aplikacji stanowych z funkcjami bezserwerowymi, Inngest ma szansę stać się kolejnym wpływowym graczem w ekosystemie technologicznym.