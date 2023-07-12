Arka uç iş akışlarının yükselen trendini takiben, açık kaynaklı startup Inngest kısa süre önce GGV'nin öncülüğünde 3 milyon dolarlık bir başlangıç ​​yatırımı alarak dikkatleri üzerine çekti. İnovasyon merkezli şirket, teknoloji topluluğuna sunucusuz kuyruklar, arka plan işleri ve iş akışları oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik araçlar sağlar.

Inngest oluşumu, Buffer'ın eski CTO'su Dan Farrelly ve daha önce bir Docker mühendisi ve sağlık firması Uniform Teeth'in önde gelen mühendislik figürü olan Tony Holdstock-Brown'ın ortak olduğu 2021 yılına kadar izlenebilir. Inngest'in CEO'su Holdstock-Brown'a göre şirket, uzun süredir inovasyondan yoksun olan kuyruklama paradigmasında devrim yaratmayı hedefliyor. Bir mesajı iletme ve gelecekte bir yürütmeyi programlama yeteneği, kuyrukları ve olayları birbirine bağlar. Yine de, olaylara ve olay güdümlü mimariye üst düzeyde odaklanılmasına rağmen, kuyruğa alma yeniliği ihmal edilmiştir.

Yıllar içinde NATS, Kafka gibi teknolojiler ve ClickHouse gibi gerçek zamanlı veritabanları büyük ilgi gördü. Holdstock-Brown, Inngest bu teknolojik gelişmelerden yararlandığını ve sorunsuz, entegre bir deneyim sunmak için bunları iç içe geçirdiğini daha da detaylandırdı. Bu füzyon, olayları, kuyrukları, işlev durumlarını ve sunucusuz özellikleri etkili bir şekilde barındırabilen sağlam bir çerçeve oluşturur.

Inngest, geliştiricilerin TypeScript için sunucusuz kuyruklar tasarlayabildiği, örneğin bir ödeme iş akışının yönetimini basitleştirebildiği benzersiz bir çözüm sunar. Geliştiriciler, yapılandırma karmaşıklığıyla yükümlü değildir. Yalnızca bir olay tetiklendiğinde Inngest'i bilgilendirmeleri gerekir ve hizmet ayarlanan işlevi başlatır. Inngest ayrıca herhangi bir şey yolunda gitmezse işlev yeniden denemelerinin otomatik olarak işlenmesini sağlar.

Platform, geliştiricilerin TypeScript veya JavaScript kod tabanını kullanarak Inngest arka plan görevleriyle ilgili işlevleri yürütmesini sağlar. Sonuç olarak, yeni bir kullanıcı için hoş geldiniz e-postası göndermek gibi işlemler API endpoint alınabilir ve bunun yerine Inngest tarafından yönetilebilir. Bu, geliştiricilerin Vercel gibi platformlarla harmanlayarak sunucusuz işlevlerden yararlanan durum bilgisi olan uygulamaları kolayca oluşturabileceklerini gösterir.

Holdstock-Brown'un açıklamasına göre, Inngest'i kullanmak, geliştiricilerin sıraları yönetme, yapılandırmayı işleme, yeniden denemeler ve eşzamanlılık konusunda endişelenmeden kodlamaya ve işlev yazmaya odaklanabileceği anlamına gelir. Platform, bu karmaşıklıklarla otomatik olarak ilgilenir.

İlginç bir şekilde Inngest, başlangıçta dikkate almadığı bir alan olan büyük dil modelleri alanında niş uygulamalar buldu. Bu tür modellerin dizi yönetimi, yeniden denemeler ve durum koruma için araçlar gerektirdiği göz önüne alındığında, bunlar Inngest'in teklifleri için mükemmel bir seçimdir. Inngest araçları, şirketlerin modellerini aktif kullanıma sokma işlemlerini kolaylaştırır.

Tohum finansmanı ve müteakip ürün geliştirmeleri, sorunsuz bir deneyim arayan geliştiriciler için bir nimettir. Geliştiriciler, karmaşık sorunları çözmek için uzun süredir olaya dayalı programlama modellerini ve iş akışı düzenleme sistemlerini benimsiyor, ancak bu, yeni altyapıyı yönetmek için ekstra iş yüküne yol açtı. Sorun, arka plan görevleri veya üçüncü taraf API'lerin güvenilirliğini yönetme gibi temel işlevler için bile ortaya çıkar. Sonuç olarak şirketler, olay kuyruklarını, çeşitli sunucusuz işlevleri ve buna bağlı olarak diğer veritabanlarını yönetmek için tüm ekipleri ayırmak zorunda kaldı.

Ancak, Inngest getirdiği benzersiz araç seti ile bu ek yükün çoğu kolayca yönetilebilir. Inngest doğru yönde dev adımlar atarken, uygulama geliştirmeyi kusursuz ve verimli hale getirmek için daha fazla yeniliğe ihtiyaç var. AppMaster gibi saygıdeğer no-code platformlar, mobil ve web uygulama geliştirmede devrim yaratarak bu alana şimdiden damgasını vurdu. Sunucusuz işlevlere sahip durum bilgisi olan uygulamalar oluşturma konusundaki özel yeteneğiyle Inngest, teknoloji ekosisteminde başka bir etkili oyuncu olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyor.