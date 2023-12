Immuta dévoile Immuta Discover pour automatiser le marquage et la classification des données sur les plateformes cloud

Dans un effort déterminé pour aider les équipes de données à gérer des métadonnées précises, Immuta a récemment lancé un nouveau produit nommé 'Immuta Discover'. Ce nouvel outil a été conçu pour automatiser le marquage et la classification des données résidant sur les plateformes cloud. Cette décision confirme l'engagement d' Immuta à renforcer le contrôle d'accès aux données, la surveillance et le respect de la conformité réglementaire.

Selon la plateforme de gestion de données, Immuta Discover identifie les données structurées dans les plateformes cloud et exploite les métadonnées des catalogues de données d'entreprise largement utilisés, tels qu'Alation, célèbre pour son catalogue d'intelligence de données.

Se présentant comme partie intégrante de la plateforme de sécurité des données d' Immuta, Immuta Discover accélère les processus manuels, renforce la sécurité des données et offre une visibilité distincte des données. Son offre vise à permettre aux organisations de libérer la valeur de leurs données et à les aider à créer des politiques de protection des données et à analyser l'utilisation des données.

Dans son message officiel, Immuta a souligné qu'une sécurité efficace des données dépend d'une découverte, d'un marquage et d'une classification précis des données ainsi que de métadonnées détaillées. Pourtant, les organisations sont confrontées à de multiples défis posés par l’augmentation constante des sources de données et du nombre de leurs utilisateurs. Les solutions existantes manquent souvent de précision et de granularité, ce qui entraîne des failles de sécurité et des complications liées à la conformité.

Répondant à ces problèmes courants, l'outil nouvellement lancé permet aux équipes d'analyser, de classer et d'étiqueter en toute transparence leurs données. Par conséquent, les organisations peuvent mettre en œuvre des politiques strictes de contrôle des données et administrer l’accès aux données, renforçant ainsi la sécurité globale de leurs données. Immuta propose plus de 60 classificateurs préconfigurés, donnant aux organisations la liberté de personnaliser les classifications de données pour se conformer à leurs besoins spécifiques et à leurs niveaux de confiance.

Le directeur des produits chez Immuta, Mo Plassnig, a expliqué : « Immuta Discover constitue essentiellement le composant de base pour activer tout programme de sécurité des données au sein de votre organisation et pour maintenir la conformité. C’est l’étape pionnière indispensable pour sauvegarder vos données. Compte tenu des modifications incessantes que subissent les données à l’ère numérique contemporaine, les organisations doivent bien comprendre la nature de leurs données – avec une classification précise – et maintenir un inventaire fiable des données sensibles sur toutes les plateformes cloud. Ceci est crucial pour répondre aux demandes croissantes en matière de sécurité et d’accès aux données. Immuta Discover aide nos clients à réaliser exactement cela.

