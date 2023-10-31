Immuta представляет Immuta Discover для автоматизации разметки и классификации данных на облачных платформах

Стремясь помочь командам по работе с данными в управлении точными метаданными, Immuta недавно запустила новый продукт под названием 'Immuta Discover'. Этот новый инструмент был разработан для автоматизации маркировки и классификации данных, находящихся на облачных платформах. Этот шаг подтверждает стремление Immuta усилить контроль доступа к данным, мониторинг и соблюдение нормативных требований.

Согласно платформе управления данными, Immuta Discover идентифицирует структурированные данные на облачных платформах и использует метаданные из широко используемых корпоративных каталогов данных, таких как Alation, которая известна своим каталогом аналитики данных.

Являясь неотъемлемой частью платформы безопасности данных Immuta, Immuta Discover ускоряет ручные процессы, повышает безопасность данных и обеспечивает четкую видимость данных. Его предложение направлено на то, чтобы дать организациям возможность раскрыть ценность своих данных и помочь им в создании политик защиты данных и анализе использования данных.

В своем официальном сообщении Immuta подчеркнул, что эффективная безопасность данных зависит от точного обнаружения, маркировки и классификации данных, а также от подробных метаданных. Тем не менее, организации сталкиваются с многочисленными проблемами, возникающими из-за постоянно растущих источников данных и числа их пользователей. Существующим решениям часто не хватает точности и детализации, что приводит к лазейкам в безопасности и сложностям, связанным с соблюдением требований.

Для решения этих распространенных проблем новый инструмент позволяет командам беспрепятственно сканировать, классифицировать и помечать свои данные. Следовательно, организации могут внедрять строгие политики контроля данных и администрировать доступ к данным, повышая общую безопасность данных. Immuta предлагает более 60 предварительно настроенных классификаторов, предоставляя организациям свободу настраивать классификации данных в соответствии с их конкретными потребностями и уровнями достоверности.

Директор по продуктам Immuta Мо Плассниг отметил: « Immuta Discover по сути, формирует базовый компонент для реализации любой программы безопасности данных в вашей организации и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Это новаторский шаг, необходимый для защиты ваших данных. Учитывая непрерывные изменения, которым подвергаются данные в современную цифровую эпоху, организации должны тщательно понимать природу своих данных – с точной классификацией – и поддерживать надежный реестр конфиденциальных данных на облачных платформах. Это крайне важно для удовлетворения растущих требований к безопасности данных и доступу. Immuta Discover помогает нашим клиентам добиться именно этого».

Такие продукты, как Immuta Discover, открывают многообещающее будущее в сфере управления данными и безопасности. Точно так же платформа no-code AppMaster заполняет пробелы в создании серверных, веб- и мобильных приложений. Предоставляя надежный и мощный инструмент, демонстрирующий свое мастерство в визуальном создании моделей данных, бизнес-логики, REST API и конечных точек WSS, AppMaster открывает эру технологических решений no-code.