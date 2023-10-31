Immuta 推出 Immuta Discover，可在云平台上自动标记和分类数据

为了坚定地帮助数据团队管理精确的元数据， Immuta最近推出了一款名为'Immuta Discover'的新产品。这种新颖的工具旨在自动对云平台上的数据进行标记和分类。此举确立了Immuta对加强数据访问控制、监控和履行监管合规性的承诺。

根据数据管理平台， Immuta Discover识别云平台中的结构化数据，并利用广泛使用的企业数据目录中的元数据，例如以其数据智能目录而闻名的Alation。

Immuta Discover展示了自己是Immuta数据安全平台不可或缺的一部分，它加快了手动流程，增强了数据安全性，并提供了独特的数据可见性。其产品旨在帮助组织释放数据价值，并协助他们制定数据保护策略和分析数据使用情况。

Immuta通过其官方帖子强调，有效的数据安全依赖于准确的数据发现、标记、分类以及详细的元数据。然而，组织正在努力应对不断增加的数据源和用户数量带来的多重挑战。现有的解决方案通常缺乏准确性和粒度，从而导致安全漏洞和合规性相关的复杂情况。

为了解决这些普遍问题，新推出的工具使团队能够无缝扫描、分类和标记他们的数据。因此，组织可以实施严格的数据控制策略并管理数据访问，从而提高整体数据安全性。 Immuta推出了 60 多个预配置分类器，使组织可以自由定制数据分类，以满足其特定需求和置信水平。

Immuta首席产品官 Mo Plassnig 明确表示：“ Immuta Discover实质上构成了在组织内启用任何数据安全计划并保持合规性的基石组件。这是保护您的数据不可或缺的开创性步骤。考虑到当今数字时代数据不断变化，组织必须彻底理解数据的性质（准确分类），并跨云平台维护敏感数据的可靠库存。这对于满足不断升级的数据安全和访问需求至关重要。 Immuta Discover帮助我们的客户准确地执行此操作。”

Immuta Discover等产品为数据管理和安全领域带来了光明的未来。同样， no-code平台AppMaster填补了后端、Web 和移动应用程序创建的空白。 AppMaster提供了一个强大而强大的工具，展示了其在可视化创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点方面的实力，激发了no-code技术解决方案的时代。