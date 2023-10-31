Immuta تكشف النقاب عن Immuta Discover لأتمتة وضع العلامات وتصنيف البيانات على الأنظمة الأساسية السحابية

في جهد حثيث لمساعدة فرق البيانات في إدارة البيانات الوصفية الدقيقة، أطلقت Immuta مؤخرًا منتجًا جديدًا يسمى 'Immuta Discover'. تم تصميم هذه الأداة الجديدة لأتمتة عملية وضع العلامات وتصنيف البيانات الموجودة على الأنظمة الأساسية السحابية. وتؤكد هذه الخطوة التزام Immuta بتعزيز التحكم في الوصول إلى البيانات ومراقبتها وتحقيق الامتثال التنظيمي.

وفقًا لمنصة إدارة البيانات، تحدد Immuta Discover البيانات المنظمة في المنصات السحابية وتستفيد من البيانات الوصفية من كتالوجات بيانات المؤسسة المستخدمة على نطاق واسع، مثل Alation، المشهورة بكتالوج ذكاء البيانات الخاص بها.

من خلال عرض نفسها كجزء لا يتجزأ من منصة أمان البيانات الخاصة بـ Immuta ، تعمل Immuta Discover على تسريع العمليات اليدوية وتعزيز أمان البيانات وتوفير رؤية متميزة للبيانات. ويهدف عرضها إلى تمكين المؤسسات من إطلاق العنان لقيمة بياناتها ومساعدتها في إنشاء سياسات حماية البيانات وتحليل استخدام البيانات.

من خلال منشورها الرسمي، أكدت Immuta أن أمان البيانات الفعال يعتمد على الاكتشاف الدقيق للبيانات ووضع العلامات عليها وتصنيفها إلى جانب البيانات الوصفية التفصيلية. ومع ذلك، تواجه المؤسسات تحديات متعددة تطرحها مصادر البيانات المتزايدة باستمرار وعدد مستخدميها. غالبًا ما تفتقر الحلول الحالية إلى الدقة والتفاصيل، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية ومضاعفات مرتبطة بالامتثال.

ومن خلال معالجة هذه المشكلات السائدة، تعمل الأداة التي تم إطلاقها حديثًا على تمكين الفرق من مسح بياناتهم وتصنيفها ووضع علامات عليها بسلاسة. وبالتالي، يمكن للمؤسسات تنفيذ سياسات صارمة للتحكم في البيانات وإدارة الوصول إلى البيانات، مما يزيد من أمان بياناتها بشكل عام. تقدم Immuta أكثر من 60 مصنفًا تم تكوينها مسبقًا، مما يمنح المؤسسات الحرية في تخصيص تصنيفات البيانات لتتوافق مع احتياجاتها الخاصة ومستويات الثقة الخاصة بها.

صرح مو بلاسنيج، كبير مسؤولي المنتجات في Immuta ، أن " Immuta Discover يشكل أساسًا المكون الأساسي لتمكين أي برنامج لأمن البيانات داخل مؤسستك وللحفاظ على الامتثال. إنها الخطوة الرائدة التي لا غنى عنها لحماية بياناتك. وبالنظر إلى التعديلات المستمرة التي تخضع لها البيانات في العصر الرقمي المعاصر، يجب على المؤسسات أن تفهم تمامًا طبيعة بياناتها - مع تصنيف دقيق - وأن تحتفظ بمخزون موثوق به من البيانات الحساسة عبر المنصات السحابية. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لمواكبة تصاعد متطلبات أمان البيانات والوصول إليها. يساعد Immuta Discover عملائنا على تنفيذ هذا بالضبط.

تقترح منتجات مثل Immuta Discover مستقبلًا واعدًا في مجال إدارة البيانات وأمنها. وبالمثل، فإن النظام الأساسي no-code ، AppMaster ، يسد الفجوات في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال توفير أداة قوية وقوية، تعرض براعتها في إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS، يشعل AppMaster عصر الحلول التقنية no-code.