Immuta lança Immuta Discover para automatizar marcação e classificação de dados em plataformas de nuvem

Num esforço determinado para ajudar as equipes de dados no gerenciamento de metadados precisos, Immuta lançou recentemente um novo produto chamado 'Immuta Discover'. Esta nova ferramenta foi projetada para automatizar a marcação e classificação de dados residentes em plataformas de nuvem. A mudança estabelece o compromisso da Immuta em reforçar o controle de acesso a dados, monitorar e cumprir a conformidade regulatória.

De acordo com a plataforma de gerenciamento de dados, Immuta Discover identifica dados estruturados em plataformas de nuvem e aproveita metadados de catálogos de dados corporativos amplamente utilizados, como o Alation, famoso por seu catálogo de inteligência de dados.

Apresentando-se como parte integrante da plataforma de segurança de dados da Immuta, Immuta Discover acelera processos manuais, fortalece a segurança dos dados e fornece visibilidade distinta dos dados. Sua oferta visa capacitar as organizações para desbloquear o valor de seus dados e ajudá-las na criação de políticas de proteção de dados e na análise do uso de dados.

Por meio de sua postagem oficial, Immuta ressaltou que a segurança de dados eficaz depende da descoberta, marcação e classificação precisas de dados, juntamente com metadados detalhados. No entanto, as organizações enfrentam múltiplos desafios colocados pelas fontes de dados cada vez maiores e pelo número dos seus utilizadores. As soluções existentes muitas vezes ficam aquém da precisão e da granularidade, levando assim a brechas de segurança e complicações relacionadas à conformidade.

Abordando esses problemas predominantes, a ferramenta recém-lançada permite que as equipes digitalizem, classifiquem e marquem seus dados de maneira integrada. Consequentemente, as organizações podem implementar políticas rigorosas de controle de dados e administrar o acesso aos dados, aumentando a segurança geral dos dados. Immuta traz mais de 60 classificadores pré-configurados, concedendo às organizações a liberdade de personalizar classificações de dados para atender às suas necessidades específicas e níveis de confiança.

O Diretor de Produtos da Immuta, Mo Plassnig, articulou: “ Immuta Discover constitui essencialmente o componente fundamental para habilitar qualquer programa de segurança de dados em sua organização e para manter a conformidade. É o passo pioneiro indispensável para proteger os seus dados. Considerando as incessantes alterações que os dados sofrem na era digital contemporânea, as organizações devem compreender completamente a natureza dos seus dados – com classificação precisa – e manter um inventário confiável de dados confidenciais em plataformas de nuvem. Isso é crucial para acompanhar as crescentes demandas de segurança e acesso de dados. Immuta Discover ajuda nossos clientes a executar exatamente isso.”

