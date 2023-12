Immuta onthult Immuta Discover om het taggen en classificeren van gegevens op cloudplatforms te automatiseren

In een vastberaden poging om datateams te helpen bij het beheren van nauwkeurige metadata, heeft Immuta onlangs een nieuw product gelanceerd met de naam 'Immuta Discover'. Deze nieuwe tool is ontworpen om het taggen en classificeren van gegevens op cloudplatforms te automatiseren. Met deze stap wordt de toewijding van Immuta bevestigd aan het versterken van de controle op gegevenstoegang, het monitoren en het voldoen aan de naleving van de regelgeving.

Volgens het datamanagementplatform identificeert Immuta Discover gestructureerde gegevens in cloudplatforms en maakt gebruik van metadata uit veelgebruikte bedrijfsdatacatalogi, zoals Alation, dat beroemd is om zijn data-intelligentiecatalogus.

Immuta Discover presenteert zichzelf als een integraal onderdeel van Immuta 's Data Security Platform en versnelt handmatige processen, versterkt de gegevensbeveiliging en biedt duidelijke gegevenszichtbaarheid. Het aanbod is erop gericht organisaties in staat te stellen hun datawaarde te ontsluiten en hen te helpen bij het creëren van databeschermingsbeleid en het analyseren van datagebruik.

Via zijn officiële post onderstreepte Immuta dat effectieve gegevensbeveiliging afhankelijk is van nauwkeurige gegevensontdekking, tagging, classificatie en gedetailleerde metadata. Toch worstelen organisaties met meerdere uitdagingen die voortvloeien uit de steeds groter wordende gegevensbronnen en het aantal gebruikers ervan. Bestaande oplossingen schieten vaak tekort op het gebied van nauwkeurigheid en granulariteit, wat leidt tot gaten in de beveiliging en compliance-gerelateerde complicaties.

Door deze veelvoorkomende problemen aan te pakken, stelt de onlangs gelanceerde tool teams in staat hun gegevens naadloos te scannen, classificeren en taggen. Als gevolg hiervan kunnen organisaties een streng beleid voor gegevenscontrole implementeren en de toegang tot gegevens beheren, waardoor hun algehele gegevensbeveiliging wordt verhoogd. Immuta brengt meer dan 60 vooraf geconfigureerde classificaties naar voren, waardoor organisaties de vrijheid krijgen om gegevensclassificaties aan te passen aan hun specifieke behoeften en vertrouwensniveaus.

De Chief Product Officer bij Immuta, Mo Plassnig, verwoordde: “ Immuta Discover vormt in wezen de basiscomponent voor het mogelijk maken van elk gegevensbeveiligingsprogramma binnen uw organisatie en voor het behouden van compliance. Het is de baanbrekende stap die onontbeerlijk is om uw gegevens te beschermen. Gezien de onophoudelijke veranderingen die gegevens ondergaan in het hedendaagse digitale tijdperk, moeten organisaties de aard van hun gegevens grondig begrijpen – met nauwkeurige classificatie – en een betrouwbare inventaris bijhouden van gevoelige gegevens op cloudplatforms. Dit is van cruciaal belang om gelijke tred te houden met de escalerende eisen op het gebied van gegevensbeveiliging en toegang. Immuta Discover helpt onze klanten om precies dit uit te voeren.”

Producten als Immuta Discover bieden een veelbelovende toekomst op het gebied van databeheer en beveiliging. Op dezelfde manier vult het no-code platform AppMaster de gaten op voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. AppMaster biedt een robuuste en krachtige tool, die zijn bekwaamheid demonstreert in het visueel creëren van datamodellen, bedrijfslogica, REST API's en WSS-eindpunten, en luidt het tijdperk van no-code technische oplossingen in.