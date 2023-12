Immuta presenta Immuta Discover per automatizzare il tagging e la classificazione dei dati su piattaforme cloud

In uno sforzo determinato per assistere i team di dati nella gestione di metadati precisi, Immuta ha recentemente lanciato un nuovo prodotto denominato 'Immuta Discover'. Questo nuovo strumento è stato progettato per automatizzare la codifica e la classificazione dei dati che risiedono su piattaforme cloud. Questa mossa sancisce l'impegno di Immuta nel rafforzare il controllo dell'accesso ai dati, il monitoraggio e l'adempimento della conformità normativa.

Secondo la piattaforma di gestione dei dati, Immuta Discover identifica i dati strutturati nelle piattaforme cloud e sfrutta i metadati da cataloghi di dati aziendali ampiamente utilizzati, come Alation, famoso per il suo catalogo di data intelligence.

Presentandosi come parte integrante della piattaforma di sicurezza dei dati di Immuta, Immuta Discover accelera i processi manuali, rafforza la sicurezza dei dati e fornisce una visibilità distinta dei dati. La sua offerta mira a consentire alle organizzazioni di sfruttare il valore dei propri dati e ad assisterle nella creazione di politiche di protezione dei dati e nell'analisi dell'utilizzo dei dati.

Attraverso il suo post ufficiale, Immuta ha sottolineato che un’efficace sicurezza dei dati dipende da un’accurata individuazione, etichettatura, classificazione dei dati e metadati dettagliati. Tuttavia, le organizzazioni sono alle prese con molteplici sfide poste dalle fonti di dati in costante aumento e dal numero dei loro utenti. Le soluzioni esistenti spesso non sono precise e granulari, il che porta a lacune nella sicurezza e complicazioni legate alla conformità.

Affrontando questi problemi diffusi, lo strumento appena lanciato consente ai team di scansionare, classificare e taggare senza problemi i propri dati. Di conseguenza, le organizzazioni possono implementare rigorose policy di controllo dei dati e amministrare l’accesso ai dati, aumentando la sicurezza complessiva dei dati. Immuta produce oltre 60 classificatori preconfigurati, garantendo alle organizzazioni la libertà di personalizzare le classificazioni dei dati per soddisfare le loro esigenze specifiche e i livelli di confidenza.

Il Chief Product Officer di Immuta, Mo Plassnig, ha affermato: “ Immuta Discover costituisce essenzialmente il componente fondamentale per abilitare qualsiasi programma di sicurezza dei dati all'interno della vostra organizzazione e per mantenere la conformità. È il passo pionieristico indispensabile per salvaguardare i tuoi dati. Considerando le continue modifiche subite dai dati nell’era digitale contemporanea, le organizzazioni devono comprendere a fondo la natura dei propri dati – con una classificazione accurata – e mantenere un inventario affidabile dei dati sensibili su tutte le piattaforme cloud. Questo è fondamentale per stare al passo con le crescenti richieste di sicurezza e accesso ai dati. Immuta Discover aiuta i nostri clienti a realizzare esattamente questo.”

Prodotti come Immuta Discover propongono un futuro promettente nel campo della gestione e della sicurezza dei dati. Allo stesso modo, la piattaforma no-code AppMaster colma le lacune nella creazione di applicazioni backend, web e mobili. Fornendo uno strumento robusto e potente, che mostra la sua abilità nella creazione visiva di modelli di dati, logica di business, API REST ed endpoint WSS, AppMaster inaugura l'era delle soluzioni tecnologiche no-code.