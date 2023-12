Immuta przedstawia Immuta Discover, który zautomatyzuje tagowanie i klasyfikację danych na platformach chmurowych

Podejmując zdecydowane wysiłki, aby pomóc zespołom zajmującym się danymi w zarządzaniu precyzyjnymi metadanymi, Immuta wprowadziła niedawno nowy produkt o nazwie 'Immuta Discover'. To nowatorskie narzędzie zostało zaprojektowane w celu automatyzacji tagowania i klasyfikacji danych znajdujących się na platformach chmurowych. To posunięcie stanowi potwierdzenie zaangażowania Immuta we wzmacnianie kontroli dostępu do danych, monitorowanie i zapewnianie zgodności z przepisami.

Według platformy zarządzania danymi Immuta Discover identyfikuje dane strukturalne na platformach chmurowych i wykorzystuje metadane z powszechnie używanych katalogów danych przedsiębiorstw, takich jak Alation, który słynie z katalogu analizy danych.

Prezentując się jako integralna część platformy bezpieczeństwa danych Immuta, Immuta Discover przyspiesza procesy ręczne, wzmacnia bezpieczeństwo danych i zapewnia wyraźną widoczność danych. Jej oferta ma na celu umożliwienie organizacjom odblokowania wartości danych oraz pomoc w tworzeniu polityk ochrony danych i analizowaniu wykorzystania danych.

W swoim oficjalnym poście Immuta podkreśliła, że ​​skuteczne bezpieczeństwo danych zależy od dokładnego ich odkrywania, oznaczania, klasyfikacji wraz ze szczegółowymi metadanymi. Organizacje borykają się jednak z wieloma wyzwaniami wynikającymi ze stale rosnącej liczby źródeł danych i liczby ich użytkowników. Istniejącym rozwiązaniom często brakuje dokładności i szczegółowości, co prowadzi do luk w zabezpieczeniach i komplikacji związanych z zapewnieniem zgodności.

Rozwiązując te powszechne problemy, nowo uruchomione narzędzie umożliwia zespołom bezproblemowe skanowanie, klasyfikowanie i oznaczanie danych. W rezultacie organizacje mogą wdrażać rygorystyczne zasady kontroli danych i administrować dostępem do danych, zwiększając swoje ogólne bezpieczeństwo danych. Immuta udostępnia ponad 60 wstępnie skonfigurowanych klasyfikatorów, dając organizacjom swobodę dostosowywania klasyfikacji danych w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb i poziomów zaufania.

Dyrektor ds. produktów w Immuta, Mo Plassnig, stwierdził: „ Immuta Discover zasadniczo stanowi podstawę umożliwiającą wdrożenie dowolnego programu bezpieczeństwa danych w Twojej organizacji i zachowanie zgodności. To pionierski krok niezbędny do zabezpieczenia Twoich danych. Biorąc pod uwagę ciągłe zmiany, jakim podlegają dane we współczesnej epoce cyfrowej, organizacje muszą dokładnie zrozumieć charakter swoich danych – stosując dokładną klasyfikację – i utrzymywać rzetelny spis wrażliwych danych na platformach chmurowych. Ma to kluczowe znaczenie, aby nadążać za rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa danych i dostępu. Immuta Discover pomaga naszym klientom dokładnie to osiągnąć.”

