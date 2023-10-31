Immuta, Bulut Platformlarında Verileri Etiketlemeyi ve Sınıflandırmayı Otomatikleştirecek Immuta Discover'ı Tanıttı

Immuta veri ekiplerinin kesin meta verileri yönetmesine yardımcı olmak için kararlı bir çaba içinde, yakın zamanda 'Immuta Discover' adında yeni bir ürünü piyasaya sürdü. Bu yeni araç, bulut platformlarında bulunan verilerin etiketlenmesini ve sınıflandırılmasını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bu hamle, Immuta veri erişim kontrolünü güçlendirme, izleme ve mevzuat uyumluluğunu yerine getirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Veri yönetimi platformuna göre Immuta Discover, bulut platformlarındaki yapılandırılmış verileri tanımlıyor ve veri zekası kataloğuyla ünlü Alation gibi yaygın olarak kullanılan kurumsal veri kataloglarındaki meta verilerden yararlanıyor.

Immuta Veri Güvenliği Platformunun ayrılmaz bir parçası olarak kendini gösteren Immuta Discover, manuel süreçleri hızlandırır, veri güvenliğini güçlendirir ve farklı veri görünürlüğü sağlar. Teklifi, kuruluşların veri değerlerini ortaya çıkarmalarını sağlamayı ve onlara veri koruma politikaları oluşturma ve veri kullanımını analiz etme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Immuta, resmi gönderisi aracılığıyla etkili veri güvenliğinin, ayrıntılı meta verilerin yanı sıra doğru veri keşfi, etiketleme ve sınıflandırmaya bağlı olduğunun altını çizdi. Ancak kuruluşlar, sürekli artan veri kaynaklarının ve kullanıcı sayısının getirdiği birçok zorlukla boğuşuyor. Mevcut çözümler genellikle doğruluk ve ayrıntı düzeyi açısından yetersiz kalıyor ve bu da güvenlik açıklarına ve uyumlulukla ilgili komplikasyonlara yol açıyor.

Bu yaygın sorunları ele alan yeni başlatılan araç, ekiplerin verilerini sorunsuz bir şekilde taramasına, sınıflandırmasına ve etiketlemesine olanak tanıyor. Sonuç olarak kuruluşlar, sıkı veri kontrol politikaları uygulayabilir ve veri erişimini yöneterek genel veri güvenliklerini artırabilir. Immuta, 60'ın üzerinde önceden yapılandırılmış sınıflandırıcı sunarak kuruluşlara veri sınıflandırmalarını kendi özel ihtiyaçlarına ve güven düzeylerine uyacak şekilde özelleştirme özgürlüğü verir.

Immuta Baş Ürün Sorumlusu Mo Plassnig şunları ifade etti: " Immuta Discover kuruluşunuz dahilinde herhangi bir veri güvenliği programının etkinleştirilmesi ve uyumluluğun sürdürülmesi için temel bileşeni oluşturur. Verilerinizi korumak için vazgeçilmez öncü adımdır. Çağdaş dijital çağda verilerin uğradığı aralıksız değişiklikler göz önüne alındığında, kuruluşların verilerinin doğasını doğru sınıflandırmayla iyice anlamaları ve bulut platformlarında hassas verilerin güvenilir bir envanterini tutmaları gerekiyor. Artan veri güvenliği ve erişim taleplerine ayak uydurmak için bu çok önemlidir. Immuta Discover müşterilerimizin tam olarak bunu gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.”

Immuta Discover gibi ürünler, veri yönetimi ve güvenliği alanında umut verici bir gelecek sunuyor. Aynı şekilde no-code platform AppMaster , arka uç, web ve mobil uygulama oluşturma konusundaki boşlukları doldurur. Sağlam ve güçlü bir araç sunan, görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API'leri ve WSS Uç Noktaları oluşturma konusundaki becerisini sergileyen AppMaster, no-code teknoloji çözümleri çağını ateşliyor.