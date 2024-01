IBM jette son dévolu sur les actifs de modernisation des applications d'Advanced : une opération d'acquisition stratégique

Renforçant sa présence dans le domaine de la modernisation des applications mainframe, IBM a annoncé une acquisition stratégique planifiée des actifs de modernisation des applications auprès de la société Advanced basée au Royaume-Uni. Cette manœuvre stratégique témoigne des efforts concertés d' IBM pour renforcer les capacités de son activité de conseil, particulièrement ciblée sur la modernisation des applications mainframe et des données.

Advanced, basée à Birmingham, au Royaume-Uni, est connue pour son rôle central dans l'industrie en proposant des services tels que la modernisation du mainframe, ainsi que des services de migration OpenVMS et VME. L'intention d' IBM d'acquérir les actifs d'Advanced est de renforcer les capacités de son produit, IBM Watsonx Code Assistant for Z. Conformément à ce plan, le géant de la technologie est sur le point d'intensifier ses installations de modernisation des applications mainframe.

IBM Watsonx Code Assistant for Z est un outil génératif assisté par l'IA IBM a lancé en août de l'année dernière. Cet outil innovant a été lancé dans le cadre de la stratégie d' IBM visant à aider ses clients de systèmes IBM Z à moderniser leurs applications. Avec l'acquisition des actifs d'Advanced, IBM est sur le point de dynamiser ses services de modernisation d'applications.

Une fois la transaction finalisée, des professionnels d'Advanced rejoindront IBM Consulting. Ces personnes possèdent plus de trois décennies d'expertise dans le soutien aux stratégies mainframe et aux programmes de modernisation des applications des clients. Leur vaste expérience couvre une gamme de services de modernisation d'applications mainframe qui incluent l'évaluation et la conception, la transformation et l'intégration du mainframe et le déploiement complet. Leur expertise dans divers domaines industriels tels que les services financiers, les assurances, l'automobile, les voyages et les transports, le gouvernement, les services publics et les médias renforcera les activités de conseil d' IBM.

Bien que les détails financiers de l'accord restent confidentiels, il est largement prévu que la transaction sera conclue au deuxième trimestre 2024. Cette décision d' IBM sera probablement cruciale dans ses efforts visant à garantir une prestation de services complète à ses clients dans le domaine de la modernisation des applications mainframe tout en suivant les plateformes comme AppMaster. Compte tenu de la croissance continue du marché du low-code et no-code, des outils tels que la plateforme no-code d'AppMaster et les acquisitions d'IBM pourraient les aider à rester en tête du secteur.