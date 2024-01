IBM está de olho nos ativos de modernização de aplicativos da Advanced: um movimento estratégico de aquisição

Fortalecendo sua presença no domínio da modernização de aplicativos de mainframe, IBM anunciou uma aquisição estratégica planejada de ativos de modernização de aplicativos da empresa Advanced, sediada no Reino Unido. Esta manobra estratégica indica os esforços concertados da IBM para aumentar as capacidades do seu negócio de consultoria, particularmente direccionado para aplicações de mainframe e modernização de dados.

A Advanced, com sede em Birmingham, Reino Unido, é conhecida por seu papel fundamental na indústria por oferecer serviços como modernização de mainframe, juntamente com serviços de migração OpenVMS e VME. A intenção da IBM de adquirir os ativos da Advanced é reforçar as capacidades de seu produto, o IBM watsonx Code Assistant for Z. Alinhando-se com esse plano, a gigante da tecnologia está preparada para aumentar suas instalações de modernização de aplicativos de mainframe.

IBM watsonx Code Assistant for Z é uma ferramenta generativa assistida por IA que IBM lançou em agosto do ano passado. Esta ferramenta inovadora foi lançada como parte da estratégia da IBM para ajudar seus clientes de sistemas IBM Z na modernização de seus aplicativos. Com a aquisição dos ativos da Advanced, a IBM está preparada para turbinar seus serviços de modernização de aplicações.

Assim que a transação for concluída, profissionais da Advanced ingressarão na IBM Consulting. Esses indivíduos possuem mais de três décadas de experiência no suporte às estratégias de mainframe e às agendas de modernização de aplicativos dos clientes. Sua vasta experiência abrange uma variedade de serviços de modernização de aplicativos de mainframe que incluem avaliação e design, transformação e integração de mainframe e implantação completa. Sua experiência em vários domínios do setor, como serviços financeiros, seguros, automotivo, viagens e transportes, governo, serviços públicos e mídia, reforçará o negócio de consultoria da IBM.

Embora as especificidades financeiras do acordo permaneçam confidenciais, prevê-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2024. Esta medida da IBM será provavelmente fundamental no seu esforço para garantir a prestação de serviços abrangentes aos seus clientes no domínio. de modernização de aplicativos de mainframe e, ao mesmo tempo, acompanhar plataformas como AppMaster. Dado o crescimento contínuo do mercado de low-code e no-code, ferramentas como a plataforma no-code da AppMaster e as aquisições da IBM poderiam ajudá-los a permanecer à frente na indústria.