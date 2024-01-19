IBM, Gözünü Advanced'in Uygulama Modernizasyon Varlıklarına Dikti: Stratejik Bir Satın Alma Hareketi

Ana bilgisayar uygulama modernizasyonu alanındaki ayak izini güçlendiren IBM, uygulama modernizasyon varlıklarını Birleşik Krallık merkezli Advanced firmasından stratejik planlı bir şekilde satın aldığını duyurdu. Bu stratejik manevra, IBM özellikle ana bilgisayar uygulaması ve veri modernizasyonunu hedefleyen danışmanlık işinin yeteneklerini artırmaya yönelik ortak çabalarının bir göstergesidir.

Merkezi Birmingham, Birleşik Krallık'ta bulunan Advanced, OpenVMS ve VME geçiş hizmetlerinin yanı sıra ana bilgisayar modernizasyonu gibi hizmetler sunma konusunda sektördeki önemli rolüyle tanınıyor. IBM Advanced'in varlıklarını satın alma niyeti, ürünü olan IBM watsonx Code Assistant for Z'nin yeteneklerini güçlendirmektir. Bu planla uyumlu olarak teknoloji devi, ana bilgisayar uygulama modernizasyon tesislerini hızlandırmaya hazırlanıyor.

IBM watsonx Code Assistant for Z, IBM geçen yıl Ağustos ayında piyasaya sürdüğü üretken bir yapay zeka destekli araçtır. Bu yenilikçi araç, IBM, IBM Z sistemleri müşterilerinin uygulamalarını modernleştirmelerine yardımcı olma stratejisinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Advanced'in varlıklarının satın alınmasıyla IBM, uygulama modernizasyon hizmetlerini güçlendirmeye hazırlanıyor.

İşlem tamamlandıktan sonra Advanced'den profesyoneller IBM Consulting'e katılacak. Bu kişiler, müşterilerin ana bilgisayar stratejilerini ve uygulama modernizasyon gündemlerini destekleme konusunda otuz yılı aşkın uzmanlığa sahiptir. Engin deneyimleri, değerlendirme ve tasarım, ana bilgisayar dönüşümü ve entegrasyonu ve tam dağıtımı içeren bir dizi ana bilgisayar uygulama modernizasyon hizmetini kapsamaktadır. Finansal hizmetler, sigorta, otomotiv, seyahat ve taşımacılık, kamu hizmetleri, kamu hizmetleri ve medya gibi çeşitli sektör alanlarındaki uzmanlıkları, IBM danışmanlık işini destekleyecektir.

Anlaşmanın mali ayrıntıları gizli kalsa da, yaygın olarak işlemin 2024 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlanacağı öngörülüyor. IBM bu hamlesi, bölgedeki müşterilerine kapsamlı hizmet sunumu sağlama çabası açısından büyük olasılıkla çok önemli olacak. Anabilgisayar uygulama modernizasyonunun yanı sıra AppMaster gibi platformlara da ayak uyduruyoruz. low-code ve no-code pazarın sürekli büyümesi göz önüne alındığında, AppMaster'ın kodsuz platformu ve IBM'in satın almaları gibi araçlar sektörde önde kalmalarına yardımcı olabilir.