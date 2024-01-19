Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

IBM تضع أنظارها على أصول تحديث التطبيقات المتقدمة: خطوة اكتساب استراتيجية

Jan 19, 2024
IBM تضع أنظارها على أصول تحديث التطبيقات المتقدمة: خطوة اكتساب استراتيجية

لتعزيز تواجدها في مجال تحديث تطبيقات الحاسبات المركزية، أعلنت IBM عن الاستحواذ الاستراتيجي المخطط لأصول تحديث التطبيقات من شركة Advanced التي يقع مقرها في المملكة المتحدة. تشير هذه المناورة الإستراتيجية إلى جهود IBM المتضافرة لتعزيز قدرات أعمالها الاستشارية التي تستهدف بشكل خاص تطبيق الحاسبات المركزية وتحديث البيانات.

شركة Advanced، ومقرها في برمنغهام، المملكة المتحدة، معروفة بدورها المحوري في الصناعة لتقديم خدمات مثل تحديث الحاسبات المركزية، إلى جانب خدمات ترحيل OpenVMS وVME. تهدف IBM في الاستحواذ على أصول Advanced إلى تعزيز قدرات منتجها، IBM Watsonx Code Assistant for Z. وتماشيًا مع هذه الخطة، من المقرر أن تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تكثيف مرافق تحديث تطبيقات الحاسب المركزي الخاصة بها.

يعد IBM watsonx Code Assistant for Z أداة توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قامت IBM بإطلاقها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي. تم إطلاق هذه الأداة المبتكرة كجزء من إستراتيجية IBM لمساعدة عملاء أنظمة IBM Z في تحديث تطبيقاتهم. ومن خلال الاستحواذ على أصول Advanced، تستعد شركة IBM لتعزيز خدمات تحديث التطبيقات الخاصة بها.

بمجرد اكتمال المعاملة، سينضم محترفون من شركة Advanced إلى IBM Consulting. يمتلك هؤلاء الأفراد أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في دعم إستراتيجيات الحاسبات المركزية للعملاء وجداول أعمال تحديث التطبيقات. تمتد خبرتهم الواسعة إلى مجموعة من خدمات تحديث تطبيقات الحاسبات المركزية والتي تشمل التقييم والتصميم، وتحويل الحاسبات المركزية وتكاملها، والنشر الكامل. إن خبرتهم في مختلف مجالات الصناعة مثل الخدمات المالية والتأمين والسيارات والسفر والنقل والحكومة والمرافق والإعلام ستعزز الأعمال الاستشارية لشركة IBM.

على الرغم من أن التفاصيل المالية للصفقة تظل سرية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني من عام 2024. ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة من قبل IBM محورية في سعيها لضمان تقديم خدمات شاملة لعملائها في المجال. لتحديث تطبيقات الحاسوب المركزي مع مواكبة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster. ونظرًا للنمو المستمر في السوق low-code no-code ، فإن أدوات مثل منصة AppMaster بدون تعليمات برمجية وعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة IBM يمكن أن تساعدهم على البقاء في المقدمة في الصناعة.

المنشورات ذات الصلة

تعزيز كفاءة Java Eyes من خلال اقتراح "إنشاء السجلات المشتقة"
date Jan 30, 2024
تعزيز كفاءة Java Eyes من خلال اقتراح "إنشاء السجلات المشتقة"
يقترح فريق OpenJDK من Oracle "إنشاء سجل مشتق" لـ Java، ويعد بطريقة أكثر فعالية لتطوير مثيلات السجل وتبسيط إعلانات فئة السجل.
Automation Development Updates
تعقد OpenAI شراكة مع Common Sense Media لتطوير إرشادات سلامة الذكاء الاصطناعي
date Jan 30, 2024
تعقد OpenAI شراكة مع Common Sense Media لتطوير إرشادات سلامة الذكاء الاصطناعي
تتعاون OpenAI مع Common Sense Media لإنشاء إرشادات للذكاء الاصطناعي وGPTs مناسبة للعائلة، بهدف سد الفجوة بين الأجيال في فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
AI Partners
تلتزم Apple بقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي من خلال تجديد iOS وSafari وApp Store
date Jan 28, 2024
تلتزم Apple بقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد الأوروبي من خلال تجديد iOS وSafari وApp Store
تكشف Apple عن تحديثات شاملة لنظام التشغيل iOS، وSafari، وApp Store امتثالاً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث تقدم أكثر من 600 واجهة برمجة تطبيقات جديدة وإجراءات أمان متقدمة والمزيد.
IOS Android Regulations
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة