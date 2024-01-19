لتعزيز تواجدها في مجال تحديث تطبيقات الحاسبات المركزية، أعلنت IBM عن الاستحواذ الاستراتيجي المخطط لأصول تحديث التطبيقات من شركة Advanced التي يقع مقرها في المملكة المتحدة. تشير هذه المناورة الإستراتيجية إلى جهود IBM المتضافرة لتعزيز قدرات أعمالها الاستشارية التي تستهدف بشكل خاص تطبيق الحاسبات المركزية وتحديث البيانات.

شركة Advanced، ومقرها في برمنغهام، المملكة المتحدة، معروفة بدورها المحوري في الصناعة لتقديم خدمات مثل تحديث الحاسبات المركزية، إلى جانب خدمات ترحيل OpenVMS وVME. تهدف IBM في الاستحواذ على أصول Advanced إلى تعزيز قدرات منتجها، IBM Watsonx Code Assistant for Z. وتماشيًا مع هذه الخطة، من المقرر أن تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تكثيف مرافق تحديث تطبيقات الحاسب المركزي الخاصة بها.

يعد IBM watsonx Code Assistant for Z أداة توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قامت IBM بإطلاقها لأول مرة في أغسطس من العام الماضي. تم إطلاق هذه الأداة المبتكرة كجزء من إستراتيجية IBM لمساعدة عملاء أنظمة IBM Z في تحديث تطبيقاتهم. ومن خلال الاستحواذ على أصول Advanced، تستعد شركة IBM لتعزيز خدمات تحديث التطبيقات الخاصة بها.

بمجرد اكتمال المعاملة، سينضم محترفون من شركة Advanced إلى IBM Consulting. يمتلك هؤلاء الأفراد أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في دعم إستراتيجيات الحاسبات المركزية للعملاء وجداول أعمال تحديث التطبيقات. تمتد خبرتهم الواسعة إلى مجموعة من خدمات تحديث تطبيقات الحاسبات المركزية والتي تشمل التقييم والتصميم، وتحويل الحاسبات المركزية وتكاملها، والنشر الكامل. إن خبرتهم في مختلف مجالات الصناعة مثل الخدمات المالية والتأمين والسيارات والسفر والنقل والحكومة والمرافق والإعلام ستعزز الأعمال الاستشارية لشركة IBM.

على الرغم من أن التفاصيل المالية للصفقة تظل سرية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني من عام 2024. ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة من قبل IBM محورية في سعيها لضمان تقديم خدمات شاملة لعملائها في المجال. لتحديث تطبيقات الحاسوب المركزي مع مواكبة الأنظمة الأساسية مثل AppMaster. ونظرًا للنمو المستمر في السوق low-code no-code ، فإن أدوات مثل منصة AppMaster بدون تعليمات برمجية وعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة IBM يمكن أن تساعدهم على البقاء في المقدمة في الصناعة.