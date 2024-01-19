为了加强其在大型机应用程序现代化领域的影响力， IBM宣布了一项战略计划，计划从英国公司 Advanced 收购应用程序现代化资产。这一战略举措表明IBM正在共同努力提高其咨询业务的能力，特别是针对大型机应用程序和数据现代化的能力。

Advanced 总部位于英国伯明翰，因其在提供大型机现代化以及 OpenVMS 和 VME 迁移服务等服务方面在行业中发挥的关键作用而闻名。 IBM收购 Advanced 资产的目的是增强其产品 IBM watsonx Code Assistant for Z 的功能。根据这一计划，这家科技巨头将加强其大型机应用程序现代化设施。

IBM watsonx Code Assistant for Z 是IBM于去年 8 月推出的一款生成式 AI 辅助工具。这一创新工具的推出是IBM战略的一部分，旨在帮助其 IBM Z 系统客户实现应用程序现代化。通过收购 Advanced 的资产，IBM 准备增强其应用程序现代化服务。

交易完成后，Advanced 的专业人士将加入 IBM Consulting。这些人在支持客户的大型机战略和应用程序现代化议程方面拥有三十多年的专业知识。他们丰富的经验涵盖一系列大型机应用现代化服务，包括评估和设计、大型机改造和集成以及全面部署。他们在金融服务、保险、汽车、旅游和运输、政府、公用事业和媒体等各个行业领域的专业知识将增强IBM的咨询业务。

尽管该交易的财务细节仍然保密，但人们普遍预计该交易将在 2024 年第二季度完成IBM的这一举措可能对其确保向该领域客户提供全面服务的努力至关重要大型机应用程序现代化的同时还跟上AppMaster等平台的步伐。鉴于low-code和no-code市场的持续增长， AppMaster 的无代码平台和 IBM 的收购等工具可以帮助他们在行业中保持领先地位。