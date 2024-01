IBM punta sulle risorse di modernizzazione delle applicazioni di Advanced: una mossa di acquisizione strategica

Rafforzando la propria presenza nel campo della modernizzazione delle applicazioni mainframe, IBM ha annunciato un'acquisizione strategica pianificata di asset di modernizzazione delle applicazioni dalla società Advanced con sede nel Regno Unito. Questa manovra strategica indica gli sforzi concertati di IBM per potenziare le capacità della sua attività di consulenza, particolarmente mirata alla modernizzazione delle applicazioni mainframe e dei dati.

Advanced, con sede a Birmingham, nel Regno Unito, è nota per il suo ruolo fondamentale nel settore offrendo servizi come la modernizzazione del mainframe, insieme ai servizi di migrazione OpenVMS e VME. L'intenzione di IBM di acquisire le risorse di Advanced è quella di rafforzare le capacità del suo prodotto, IBM watsonx Code Assistant for Z. In linea con questo piano, il colosso della tecnologia è pronto a potenziare le sue strutture di modernizzazione delle applicazioni mainframe.

IBM watsonx Code Assistant for Z è uno strumento generativo assistito dall'intelligenza artificiale che IBM ha lanciato nell'agosto dello scorso anno. Questo strumento innovativo è stato lanciato come parte della strategia di IBM per aiutare i clienti dei sistemi IBM Z a modernizzare le loro applicazioni. Con l'acquisizione delle attività di Advanced, IBM è pronta a potenziare i propri servizi di modernizzazione delle applicazioni.

Una volta completata la transazione, i professionisti di Advanced entreranno a far parte di IBM Consulting. Queste persone possiedono oltre tre decenni di esperienza nel supportare le strategie mainframe e i programmi di modernizzazione delle applicazioni dei clienti. La loro vasta esperienza abbraccia una serie di servizi di modernizzazione delle applicazioni mainframe che includono valutazione e progettazione, trasformazione e integrazione del mainframe e implementazione completa. La loro esperienza in vari settori industriali quali servizi finanziari, assicurazioni, automobilistico, viaggi e trasporti, governo, servizi pubblici e media rafforzerà l'attività di consulenza di IBM.

Sebbene le specifiche finanziarie dell’accordo rimangano confidenziali, è ampiamente previsto che la transazione verrà conclusa nel secondo trimestre del 2024. Questa mossa di IBM sarà probabilmente fondamentale nel suo sforzo di garantire la fornitura completa di servizi ai propri clienti nel settore. della modernizzazione delle applicazioni mainframe mantenendo al tempo stesso il passo con piattaforme come AppMaster. Data la continua crescita del mercato low-code e no-code, strumenti come la piattaforma no-code di AppMaster e le acquisizioni di IBM potrebbero aiutarli a rimanere all'avanguardia nel settore.