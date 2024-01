Um seine Präsenz im Bereich der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu stärken, kündigte IBM eine geplante strategische Übernahme von Assets zur Anwendungsmodernisierung vom britischen Unternehmen Advanced an. Dieses strategische Manöver zeigt die konzertierten Bemühungen von IBM, die Kapazitäten seines Beratungsgeschäfts zu steigern, insbesondere mit dem Ziel der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen und Daten.

Advanced mit Sitz in Birmingham, Großbritannien, ist für seine zentrale Rolle in der Branche bekannt und bietet Dienstleistungen wie Mainframe-Modernisierung sowie OpenVMS- und VME-Migrationsdienste an. Die Absicht von IBM, die Vermögenswerte von Advanced zu erwerben, besteht darin, die Fähigkeiten seines Produkts, IBM watsonx Code Assistant for Z, zu stärken. Im Einklang mit diesem Plan wird der Technologieriese seine Einrichtungen zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen ausbauen.

IBM watsonx Code Assistant for Z ist ein generatives KI-gestütztes Tool, das IBM im August letzten Jahres vorgestellt hat. Dieses innovative Tool wurde als Teil der Strategie von IBM eingeführt, seine IBM Z-Systemkunden bei der Modernisierung ihrer Anwendungen zu unterstützen. Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Advanced ist IBM in der Lage, seine Anwendungsmodernisierungsdienste zu intensivieren.

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden Experten von Advanced zu IBM Consulting wechseln. Diese Personen verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Unterstützung der Mainframe-Strategien und Anwendungsmodernisierungspläne der Kunden. Ihre umfangreiche Erfahrung umfasst eine Reihe von Modernisierungsdiensten für Mainframe-Anwendungen, darunter Bewertung und Design, Mainframe-Transformation und -Integration sowie vollständige Bereitstellung. Ihre Fachkenntnisse in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Automobil, Reisen und Transport, Regierung, Versorgungsunternehmen und Medien werden das Beratungsgeschäft von IBM stärken.

Obwohl die finanziellen Einzelheiten der Transaktion vertraulich bleiben, wird allgemein davon ausgegangen, dass die Transaktion im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen wird. Dieser Schritt von IBM wird wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung für sein Bestreben sein, eine umfassende Servicebereitstellung für seine Kunden in diesem Bereich sicherzustellen der Modernisierung von Mainframe-Anwendungen und hält gleichzeitig mit Plattformen wie AppMaster Schritt. Angesichts des kontinuierlichen Wachstums des low-code und no-code Marktes könnten Tools wie die No-Code-Plattform von AppMaster und die Übernahmen von IBM ihnen helfen, in der Branche an der Spitze zu bleiben.