Wzmacniając swoją pozycję w dziedzinie modernizacji aplikacji na komputerach mainframe, IBM ogłosił strategiczne planowane przejęcie aktywów związanych z modernizacją aplikacji od brytyjskiej firmy Advanced. Ten strategiczny manewr wskazuje na wspólne wysiłki IBM mające na celu zwiększenie możliwości jego działalności konsultingowej, szczególnie ukierunkowanej na aplikacje mainframe i modernizację danych.

Firma Advanced z siedzibą w Birmingham w Wielkiej Brytanii jest znana ze swojej kluczowej roli w branży w zakresie oferowania usług takich jak modernizacja komputerów mainframe oraz usług migracji OpenVMS i VME. Zamiarem IBM nabycia aktywów Advanced jest zwiększenie możliwości swojego produktu, IBM watsonx Code Assistant for Z. Realizując ten plan, technologiczny gigant ma zamiar zwiększyć możliwości modernizacji aplikacji na komputerach mainframe.

IBM watsonx Code Assistant for Z to generatywne narzędzie wspomagane sztuczną inteligencją, które IBM zadebiutowało w sierpniu ubiegłego roku. To innowacyjne narzędzie zostało wprowadzone na rynek w ramach strategii IBM mającej na celu pomoc klientom systemów IBM Z w modernizacji ich aplikacji. Dzięki przejęciu aktywów Advanced IBM będzie gotowy wzbogacić swoje usługi modernizacji aplikacji.

Po sfinalizowaniu transakcji specjaliści z Advanced dołączą do IBM Consulting. Osoby te posiadają ponad trzydziestoletnie doświadczenie we wspieraniu strategii klientów na komputerach mainframe i programach modernizacji aplikacji. Ich rozległe doświadczenie obejmuje szereg usług modernizacji aplikacji na komputerach mainframe, które obejmują ocenę i projektowanie, transformację i integrację komputerów mainframe oraz pełne wdrożenie. Ich wiedza specjalistyczna w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak usługi finansowe, ubezpieczenia, motoryzacja, podróże i transport, administracja, usługi użyteczności publicznej i media, wzmocni działalność konsultingową IBM.

Choć szczegóły finansowe transakcji pozostają poufne, powszechnie oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2024 r. To posunięcie IBM będzie prawdopodobnie miało kluczowe znaczenie w staraniach IBM o zapewnienie kompleksowego świadczenia usług swoim klientom w branży modernizacji aplikacji na komputerach mainframe, jednocześnie dotrzymując kroku platformom takim jak AppMaster. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój rynku produktów low-code i no-code, narzędzia takie jak platforma bezkodowa AppMaster i przejęcia IBM mogą pomóc im utrzymać przewagę w branży.