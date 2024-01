IBM richt zijn blik op de applicatiemoderniseringsmiddelen van Advanced: een strategische overname

Om zijn positie op het gebied van de modernisering van mainframeapplicaties te versterken, kondigde IBM een strategisch geplande overname aan van activa voor applicatiemodernisering van het in Groot-Brittannië gevestigde bedrijf Advanced. Deze strategische manoeuvre duidt op de gezamenlijke inspanningen van IBM om de capaciteiten van zijn adviesactiviteiten te vergroten, met name gericht op de modernisering van mainframeapplicaties en data.

Advanced, gevestigd in Birmingham, VK, staat bekend om zijn cruciale rol in de industrie voor het aanbieden van diensten zoals mainframe-modernisering, samen met OpenVMS- en VME-migratiediensten. Het voornemen van IBM om de activa van Advanced over te nemen is om de mogelijkheden van zijn product, IBM watsonx Code Assistant for Z, te versterken. In lijn met dit plan is de technologiegigant van plan zijn faciliteiten voor de modernisering van mainframe-applicaties op te voeren.

IBM watsonx Code Assistant for Z is een generatieve AI-ondersteunde tool die IBM vorig jaar augustus debuteerde. Deze innovatieve tool werd gelanceerd als onderdeel van IBM 's strategie om klanten van IBM Z-systemen te helpen bij het moderniseren van hun applicaties. Met de overname van de activa van Advanced is IBM klaar om zijn diensten voor applicatiemodernisering een boost te geven.

Zodra de transactie is afgerond, zullen professionals van Advanced zich bij IBM Consulting voegen. Deze personen beschikken over meer dan drie decennia aan expertise in het ondersteunen van de mainframestrategieën en applicatiemoderniseringsagenda's van klanten. Hun uitgebreide ervaring omvat een scala aan moderniseringsdiensten voor mainframeapplicaties, waaronder beoordeling en ontwerp, transformatie en integratie van mainframes en volledige implementatie. Hun expertise in verschillende industriële domeinen, zoals financiële dienstverlening, verzekeringen, de automobielsector, reizen en transport, overheid, nutsbedrijven en media, zal IBM 's adviesactiviteiten versterken.

Hoewel de financiële details van de deal vertrouwelijk blijven, wordt algemeen verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van 2024 zal worden afgerond. Deze stap van IBM zal waarschijnlijk cruciaal zijn in zijn streven om een ​​uitgebreide dienstverlening aan zijn klanten in het domein te garanderen. van de modernisering van mainframe-applicaties en tegelijkertijd gelijke tred houden met platforms als AppMaster. Gezien de voortdurende groei van de low-code en no-code markt zouden tools als het no-code-platform van AppMaster en de overnames van IBM hen kunnen helpen voorop te blijven lopen in de branche.