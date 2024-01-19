IBM нацелилась на активы Advanced для модернизации приложений: стратегический шаг в приобретении

Укрепляя свое присутствие в области модернизации приложений для мэйнфреймов, IBM объявила о стратегическом запланированном приобретении активов по модернизации приложений у британской фирмы Advanced. Этот стратегический маневр свидетельствует о согласованных усилиях IBM по расширению возможностей своего консалтингового бизнеса, особенно нацеленного на модернизацию приложений для мэйнфреймов и данных.

Компания Advanced, базирующаяся в Бирмингеме, Великобритания, известна своей ключевой ролью в отрасли, предлагая такие услуги, как модернизация мэйнфреймов, а также услуги миграции OpenVMS и VME. Намерение IBM приобрести активы Advanced состоит в расширении возможностей ее продукта IBM watsonx Code Assistant for Z. В соответствии с этим планом технологический гигант намерен нарастить возможности модернизации своих приложений для мэйнфреймов.

IBM watsonx Code Assistant for Z — это генеративный инструмент с поддержкой искусственного интеллекта, который IBM представила в августе прошлого года. Этот инновационный инструмент был запущен как часть стратегии IBM по оказанию помощи клиентам систем IBM Z в модернизации их приложений. Приобретя активы Advanced, IBM намерена расширить свои услуги по модернизации приложений.

После завершения сделки специалисты из Advanced присоединятся к IBM Consulting. Эти специалисты обладают более чем тридцатилетним опытом поддержки стратегий клиентов по мейнфреймам и программ модернизации приложений. Их обширный опыт охватывает широкий спектр услуг по модернизации приложений для мэйнфреймов, которые включают оценку и проектирование, трансформацию и интеграцию мэйнфреймов, а также полное развертывание. Их опыт в различных областях промышленности, таких как финансовые услуги, страхование, автомобилестроение, путешествия и транспорт, правительство, коммунальные услуги и средства массовой информации, будет способствовать укреплению консалтингового бизнеса IBM.

Хотя финансовые особенности сделки остаются конфиденциальными, многие ожидают, что сделка будет завершена во втором квартале 2024 года. Этот шаг IBM, вероятно, будет иметь решающее значение в ее стремлении обеспечить комплексное предоставление услуг своим клиентам в этой области. модернизации приложений для мэйнфреймов, при этом не отставая от таких платформ, как AppMaster. Учитывая непрерывный рост рынка low-code и no-code, такие инструменты, как платформа AppMaster без кода и приобретения IBM, могут помочь им оставаться лидерами в отрасли.