À l'approche de la saison estivale, Google Maps introduit de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la découverte et la navigation. Ces améliorations comprennent des itinéraires en un clin d'œil, une mise à jour de la fonction "Récents" sur les ordinateurs de bureau et une vue immersive élargie.

Les itinéraires en un clin d'œil, initialement annoncés par Google en février, seront déployés ce mois-ci pour les utilisateurs d'Android et d'iOS. Cette fonction de navigation actualisée permet aux utilisateurs de suivre la progression de leurs déplacements à pied, à vélo ou en voiture à partir de leur écran de verrouillage ou d'une vue d'ensemble de l'itinéraire. En outre, elle indique les heures d'arrivée prévues et les notifications pour chaque virage, ce qui rend la navigation plus fluide et plus efficace.

Un raccourci appelé "Récents", qui organise automatiquement les lieux recherchés par les utilisateurs dans Maps, a été mis à jour sur la version de bureau. Bientôt, la section "Récents" enregistrera les lieux même après avoir fermé la fenêtre de Google Maps. Google prévoit également d'introduire des outils permettant de supprimer des lieux consultés, de créer des itinéraires personnalisés entre les destinations et de partager des lieux sélectionnés avec d'autres personnes.

Enfin, la vue immersive, une fonctionnalité de l'application Maps pour iOS et Android alimentée par l'intelligence artificielle, s'étend à plus de 500 points de repère, dont des sites remarquables tels que le château de Prague et le pont du port de Sydney. La vue immersive fusionne plusieurs images pour former une perspective multidimensionnelle du paysage mondial.

Dans un billet de blog, Christina Tong, chef de produit senior chez Google Maps, a expliqué ces mises à jour : " Avec le curseur de temps [dans la vue immersive], vous pouvez voir le temps qu'il fera à différents moments de la journée et connaître l'affluence, ce qui vous permet de planifier à l'avance. Et lorsque nous disposons de données, vous pouvez jeter un coup d'œil à l'intérieur des restaurants et des cafés pour vous aider à décider si vous voulez faire une réservation.

Ces mises à jour de Google Maps sont les dernières d'une série d'avancées visant à simplifier et à améliorer l'expérience de l'utilisateur en matière d'exploration et de navigation dans le monde. Pour les créateurs qui cherchent à créer des applications sophistiquées avec les outils low-code, no-code, des plateformes comme AppMaster.io offrent des solutions puissantes pour le développement d'applications backend, web et mobiles. Les meilleurs outils backend sans code permettent aux utilisateurs de créer des applications plus rapidement et à moindre coût, démocratisant ainsi le développement d'applications pour les citoyens comme pour les entreprises.