A tempo da época de viagens de Verão, o Google Maps está a introduzir novas funcionalidades para melhorar a descoberta e a navegação. As actualizações incluem direcções visíveis, uma funcionalidade Recentes actualizada no ambiente de trabalho e uma Vista Imersiva expandida.

As direcções visíveis, inicialmente anunciadas pela Google em Fevereiro, serão lançadas este mês para os utilizadores de Android e iOS. A funcionalidade de navegação actualizada permite aos utilizadores acompanhar o progresso de viagens a pé, de bicicleta e de carro a partir do ecrã de bloqueio ou da vista geral do percurso. Além disso, mostra ETAs actualizadas e notificações sobre cada curva da viagem, tornando a experiência de navegação mais suave e eficiente.

Um atalho chamado Recentes, que organiza automaticamente os locais pesquisados pelos utilizadores no Google Maps, foi actualizado na versão para computador. Em breve, a secção Destaques recentes irá guardar os locais mesmo depois de fechar a janela do Google Maps. Além disso, a Google planeia introduzir ferramentas para remover locais visualizados, criar rotas personalizadas entre destinos e partilhar locais seleccionados com outras pessoas.

Por fim, a Vista Imersiva, uma funcionalidade alimentada por IA da aplicação Maps para iOS e Android, está a expandir-se para abranger mais de 500 pontos de referência, incluindo locais notáveis como o Castelo de Praga e a Ponte da Baía de Sydney. A Vista Imersiva funde várias imagens para formar uma perspectiva multidimensional da paisagem global.

Numa publicação no blogue, Christina Tong, gestora de produto sénior do Google Maps, explicou as actualizações, dizendo: " Com o selector de tempo [na Vista Imersiva], pode ver como estará o tempo em diferentes alturas do dia e quão cheio estará, para que possa planear com antecedência. E onde tivermos dados disponíveis, pode espreitar o interior de restaurantes e cafés para o ajudar a decidir se quer fazer uma reserva.

Estas actualizações do Google Maps são as mais recentes de uma série de avanços que visam simplificar e melhorar a experiência do utilizador na exploração e navegação pelo mundo. Para os criadores que procuram criar aplicações sofisticadas com ferramentas low-code, no-code, plataformas como AppMaster.io oferecem soluções poderosas para o desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis. As melhores ferramentas de backend sem código permitem aos utilizadores criar aplicações mais rapidamente e de forma mais económica, democratizando o desenvolvimento de aplicações tanto para os cidadãos como para as empresas.