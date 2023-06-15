في الوقت المناسب لموسم السفر الصيفي ، تقدم خرائط Google ميزات جديدة لتعزيز الاكتشاف والتنقل. تتضمن الترقيات اتجاهات يمكن رؤيتها ، وميزة حديثة محدثة على سطح المكتب ، وعرض غامر موسع.

الاتجاهات السهلة ، التي أعلنت عنها Google في البداية في فبراير ، سيتم طرحها هذا الشهر لمستخدمي Android و iOS. تتيح ميزة التنقل المحدثة للمستخدمين تتبع التقدم في المشي وركوب الدراجات والقيادة من شاشة القفل أو نظرة عامة على المسار. علاوة على ذلك ، فإنه يعرض ETAs المحدثة والإشعارات حول كل منعطف في رحلتهم ، مما يجعل تجربة الملاحة أكثر سلاسة وكفاءة.

تم تحديث اختصار يسمى Recents ، والذي ينظم تلقائيًا الأماكن التي بحث المستخدمون عنها في الخرائط ، على إصدار سطح المكتب. قريبًا ، سيحفظ قسم أحدث الميزات الأماكن حتى بعد إغلاق نافذة خرائط Google. إلى جانب ذلك ، تخطط Google لتقديم أدوات لإزالة الأماكن المعروضة وإنشاء مسارات مخصصة بين الوجهات ومشاركة الأماكن المحددة مع الآخرين.

أخيرًا ، تتوسع ميزة Immersive View ، وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق iOS و Android Maps ، لتشمل أكثر من 500 معلم ، بما في ذلك المواقع البارزة مثل قلعة براغ وجسر ميناء سيدني. يدمج العرض الشامل صورًا متعددة لتشكيل منظور متعدد الأبعاد للمناظر الطبيعية العالمية.

في منشور بالمدونة ، شرحت كريستينا تونغ ، مديرة المنتج الأول في خرائط Google ، التحديثات قائلة ، باستخدام شريط تمرير الوقت [في العرض الشامل] ، يمكنك معرفة كيف سيكون الطقس في أوقات مختلفة من اليوم ومدى ازدحامها سيكون حتى تتمكن من التخطيط للمستقبل. وحيث تتوفر لدينا البيانات ، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على المطاعم والمقاهي لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت تريد إجراء حجز أم لا.

تعد تحديثات خرائط Google هذه هي الأحدث في سلسلة من التطورات التي تهدف إلى تبسيط وتحسين تجربة المستخدم في استكشاف العالم والتنقل فيه. بالنسبة للمبدعين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات معقدة باستخدام أدوات low-code no-code ، فإن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io تقدم حلولاً فعالة لتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية. تتيح أفضل أدوات الواجهة الخلفية الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات للمواطنين والمؤسسات على حدٍ سواء.