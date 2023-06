Pünktlich zur Sommerreisezeit führt Google Maps neue Funktionen ein, um die Entdeckung und Navigation zu verbessern. Die Upgrades umfassen überschaubare Wegbeschreibungen, eine aktualisierte "Recents"-Funktion auf dem Desktop und eine erweiterte "Immersive View".

Die im Februar von Google angekündigte Funktion "Glanceable Directions" wird noch in diesem Monat für Android- und iOS-Nutzer eingeführt. Die aktualisierte Navigationsfunktion ermöglicht es den Nutzern, den Fortschritt von Fuß-, Fahrrad- und Autofahrten über den Sperrbildschirm oder die Routenübersicht zu verfolgen. Darüber hinaus zeigt sie aktualisierte Ankunftszeiten und Benachrichtigungen zu jeder Abzweigung auf ihrer Reise an, was die Navigation reibungsloser und effizienter macht.

Eine Verknüpfung namens Recents, die automatisch die Orte organisiert, die Nutzer in Maps recherchiert haben, wurde in der Desktop-Version aktualisiert. Bald wird der Abschnitt "Letzte Highlights" Orte auch nach dem Schließen des Google Maps-Fensters speichern. Darüber hinaus plant Google die Einführung von Werkzeugen zum Entfernen angezeigter Orte, zum Erstellen benutzerdefinierter Routen zwischen Zielen und zum Teilen ausgewählter Orte mit anderen.

Schließlich wird die Immersive View, eine KI-gestützte Funktion der iOS- und Android-Maps-App, auf über 500 Sehenswürdigkeiten erweitert, darunter so bekannte Orte wie die Prager Burg und die Sydney Harbour Bridge. Die immersive Ansicht fügt mehrere Bilder zusammen, um eine mehrdimensionale Perspektive der globalen Landschaft zu schaffen.

In einem Blogbeitrag erläutert Christina Tong, Senior Product Manager bei Google Maps, die Neuerungen: " Mit dem Zeitschieber [in Immersive View] können Sie sehen, wie das Wetter zu verschiedenen Tageszeiten sein wird und wie voll es sein wird, damit Sie vorausplanen können. Und wo wir Daten zur Verfügung haben, können Sie einen Blick in Restaurants und Cafés werfen, um zu entscheiden, ob Sie einen Tisch reservieren möchten.

Diese Google Maps-Updates sind die jüngsten in einer Reihe von Verbesserungen, die darauf abzielen, das Nutzererlebnis beim Erkunden und Navigieren in der Welt zu vereinfachen und zu verbessern. Für Entwickler, die anspruchsvolle Anwendungen mit low-code, no-code Tools erstellen möchten, bieten Plattformen wie AppMaster.io leistungsstarke Lösungen für die Backend-, Web- und mobile App-Entwicklung. Die besten No-Code-Backend-Tools ermöglichen es den Nutzern, Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen und die App-Entwicklung für Bürger und Unternehmen gleichermaßen zu demokratisieren.