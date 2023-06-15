为迎接夏季旅游旺季的到来，谷歌地图正在推出新的功能，以加强发现和导航。这些升级包括可瞥见的方向，桌面上更新的Recents功能，以及扩大的Immersive View。

谷歌最初在2月份宣布的可瞥见的方向，将在本月为安卓和iOS用户推出。这项更新的导航功能允许用户从他们的锁屏或路线概览中跟踪步行、骑车和驾车旅行的进展。此外，它还显示更新的ETA和关于他们旅程中每个转弯的通知，使导航体验更加顺畅和高效。

一个名为Recents的快捷方式，可以自动组织用户在地图中研究的地方，已经在桌面版上更新。很快，最近的亮点部分将保存地方，即使是在关闭谷歌地图窗口之后。除此之外，谷歌还计划推出一些工具，用于删除已查看的地方，在目的地之间创建自定义路线，并与他人分享选定的地方。

最后，"沉浸式视图 "是iOS和Android地图应用的一项由人工智能驱动的功能，正在扩大到覆盖500多个地标，包括布拉格城堡和悉尼海港大桥等著名景点。沉浸式视图合并了多个图像，形成了全球景观的多维视角。

在一篇博客文章中，谷歌地图高级产品经理Christina Tong阐述了这些更新，她说："通过[沉浸式视图]的时间滑块，你可以看到一天中不同时间段的天气情况和拥挤程度，这样你就可以提前计划。在我们有数据的地方，你可以窥视餐厅和咖啡馆的内部情况，以帮助你决定是否要预订。

这些谷歌地图更新是一系列进步中的最新成果，旨在简化和改善用户探索和导航世界的体验。对于希望用low-code 、no-code 工具构建复杂应用程序的创作者来说，AppMaster.io等平台为后台、网络和移动应用开发提供了强大的解决方案。最好的无代码后台工具使用户能够更快、更经济地构建应用程序，使公民和企业的应用程序开发民主化。